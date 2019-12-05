"Для этого в период с 2012 по 2017 год Жуков разместил на своем канале YouTube несколько роликов, в том числе "Мирная революция возможна", "Митинги прошли. Что дальше?", совершив тем самым деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к экстремизму")", - сказал гособвинитель.

Как передает корреспондент "Медиазоны", эксперты ФСБ нашли в роликах Жукова призывы к борьбе с властью в России "с произвольным выбором формы протеста, в том числе действиями насильственного характера", в частности к "насильственному захвату власти и вооруженному мятежу". Экспертизу роликов проводили сотрудник Института криминалистики ФСБ Александр Коршиков и эксперт криминалистического центра Следственного комитета Кирилл Хмелевский. Коршиков нашел экстремизм во фразе Жукова о необходимости "любых форм протеста", при этом необходимые для экспертизы знания он получил из эфира телеканалов.

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"Обвинение считает, что вина Жукова полностью доказана, и требует приговорить подсудимого к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказал прокурор. Оглашение приговора Жукову назначено на 10 часов утра 6 декабря.

Студент вину не признал. "Да, я считаю ряд нынешних российских политиков своими политическими противниками, но ни к каким экстремистским действиям в отношении них я не призывал", - сказал он. Жуков подчеркнул, что уважает действующий в РФ конституционный строй. "Доказательством этому может быть мое участие в выборах в Мосгордуму в этом году, это было в полном соответствии с конституционным строем. Я всегда подчеркивал бесперспективность ведения политической борьбы с помощью насилия", - сказал он.

Адвокаты Жукова назвали экспертизу Коршикова несостоятельной, пишет "Новая газета". По их словам, Коршиков говорит об избирательных участках, которых вообще нет в текстах и не может объяснить, как соотносятся реалии англоязычного источника с российскими реалиями. Все это заставляет говорить о необходимости пересмотра экспертизы.

"Егор Жуков не имел экстремистских мотивов, умысла, не желал и не предвидел негативных последствий своих публичных выступлений. Егор Жуков не призывал к насильственному свержению конституционного строя. Если вы вынесете ему этот приговор, вы докажете ему, что он был прав и эта власть действительно жестока и никого не слышит", - заявил адвокат Жукова Мурад Мусаев.

Адвокат Леонид Соловьев назвал дело полностью политически мотивированным и обратил внимание на то, что защите дали лишь одни сутки на ознакомление с материалами дела, а наибольший интерес суд проявлял к политической деятельности и политическим взглядам обвиняемого. "Уже не секрет, что сторона защиты обращалась к различным специалистам, с одним вопросом "есть ли призывы к экстремизму в роликах Егора Жукова". Мы получали раз за разом ответ "нет". Однако никому из них не дали здесь выступить. Также результаты их экспертиз не стали приобщать к материалам дела", - заявил Соловьев, потребовав полностью оправдать Жукова в связи с отсутствием состава преступления.

Адвокат Илья Новиков отметил, что за делом Егора Жукова "следит масса молодых людей", у многих из которых "может возникнуть ненависть к конституционному строю" в случае обвинительного приговора. "Но если вы воспитаете в этих ребятах чувство презрения к вам и вашим действиям, это уже будет куда серьезнее", - подчеркнул защитник. После выступлений адвокатов зал долго аплодировал.

Жуков в своем последнем слове уделил особое внимание мотивам своей деятельности. По его словам, российское государство сегодня позиционирует себя как последний защитник традиционных ценностей, однако существующая в стране обстановка "уничтожает любые возможности для человеческого процветания".

"10% наиболее обеспеченных россиян сосредоточили в своих руках 90% благосостояния страны. Среди них, конечно, есть весьма достойные граждане, но основная часть этого благосостояния получена не честным трудом на благо людей, а банальной коррупцией. Наше общество разделено на два уровня непроницаемым барьером. Все деньги сконцентрированы сверху и их оттуда никто не отдаст. Снизу же, без преувеличения, осталась лишь безысходность. Понимая, что рассчитывать им не на что, понимая, что как бы они ни старались, ни себе, ни своей семье они принести счастья не смогут, русские мужчины либо вымещают всю свою злость на своих женах, либо спиваются, либо вешаются. <...> Мирон Федоров [рэпер Оксимирон - прим. NEWSru.com], не раз приходивший на мои заседания, очень верно в свое время заметил: "У нас алкоголь дешевле, чем учебники", - заявил Жуков, обвинив власть в том, что она воспринимает любую совместную деятельность как угрозу и проводит политику разобщения.

"Так государство расчеловечивает нас в глазах друг друга, ибо в его глазах мы уже давно расчеловечены. Как иначе объяснить такое варварское отношение к людям с его стороны? Отношение, которое каждый день подчеркивается избиениями дубинками, пытками в колониях, игнорировании эпидемии ВИЧ, закрытием школ и больниц и так далее".

"Кем мы стали, позволив сотворив с собой такое? Мы стали нацией, разучившей брать на себя ответственность. Мы стали нацией, разучившейся любить. <...> Единственный традиционный институт, который подлинно чтит и укрепляет нынешнее российское государство - это самодержавие, которое норовит сломать жизнь любому, кто искренне хочет добра своей Родине, кто не стесняется любить и брать на себя ответственность", - заявил Жуков, добавив, что хочет видеть в гражданах "ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну и "любовь к слабому, к ближнему, к человеческому".

"Несмотря на все преграды, я ни секунды не сомневаюсь, что мое желание исполнится. Я смотрю вперед за горизонт годов и вижу Россию, наполненную ответственными и любящими людьми, где будет по-настоящему счастливое место. Пусть каждый представить себе такую Россию. Пусть этот образ руководит вами в вашей деятельности так же, как он руководит мной", - заявил Жуков.

Студента арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках (ст. 121 УК РФ), а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Поддержать Жукова в зале суда пришли преподаватели ВШЭ и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, который символически устроил подсудимого в штат газеты в знак его поддержки.

Сначала Жукова обвиняли в организации массовых беспорядков из-за того, что он махал руками и якобы "дирижировал" толпой во время протестов 27 июля. Затем дело о массовых беспорядках распалось, но Жукова не отпустили. 21-летнему студенту предъявили новое обвинение в экстремизме. "Уликами" стали ролики, размещенные студентом в Youtube еще в 2017 году. В них Жуков делился с интернет-аудиторией полученными в вузе знаниями из области политологии, истории и социологии. Однако экспертиза ФСБ нашла в блоге, у которого было всего 10 тысяч подписчиков, экстремизм - ненависть к конституционному строю и системе государственной власти. В сентябре Жуков был внесен в список экстремистов и террористов.