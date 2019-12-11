"Когда я спросил Эрнста, почему его канал озвучил нечто настолько легко опровергаемое, он ответил, что это простая ошибка: "Да, мы люди, мы допустили ошибку, но не нарочно", - написал автор материала Джошуа Яффа. Кроме того, Эрнст добавил, что считает непрофессиональным вывод международной следственной группы о причастности России к катастрофе.

Комментируя слова Эрнста, автор программы "Однако" Михаил Леонтьев, напротив, заявил изданию "Подъём", что сюжет изначально задумывался как интеллектуальная провокация. "Никаких утверждений, что то, что мы говорим - правда, в сюжете нет. Какая же здесь ошибка? В сюжете нигде не сказано, что мы считаем это доказательством", - заявил телеведущий, добавив, что не считает сюжет ошибкой, "и то, что сейчас происходит, доказало, что я был прав".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что ошибка в телесюжете "вовсе не подрывает" доверия к государственному каналу, передает ТАСС. По его словам, вокруг столь резонансных тем "важно давать всю палитру версий, а не одну, как предпочитают делать многие западные каналы". "Какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом оказываются несостоятельными или сомнительными. Поэтому на определенном этапе это вполне может быть", - сказал Песков.

В ноябре 2014 года на Первом канале вышел сюжет программы Михаила Леонтьева "Однако". В нем утверждалось, что Российский союз инженеров опубликовал доклад о возможных причинах крушения Boeing 777. Заинтересовавшийся докладом некий авиационный эксперт с 20-летним опытом Джордж Билт якобы написал письмо вице-президенту Российского союза инженеров Ивану Андриевскому, приложив к нему фото, на котором "отчетливо виден пуск ракеты из-под левого крыла истребителя точно в кабину пилотов".

В самом письме Билта говорится, что пассажирский авиалайнер был сбит военным самолетом. "Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой "воздух-воздух", затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения", - якобы написал эксперт. Блогеры довольно быстро обнаружили в сюжете большое количество несоответствий, а в самом снимке выявили фейк, изготовленный с помощью фоторедактора.

Сам Леонтьев также усомнился в существовании эксперта, однако блогер Илья Варламов выяснил, что человек по имени Джордж Билт существует, но не является профессиональным экспертом в расследовании катастроф. Билту, по его словам, понравился ранее опубликованный доклад "мистера Андриевского" по поводу катастрофы, и он решил поделиться с ним найденным в сети фото, не ожидая, что оно будет обнародовано. Билт принес извинения "всем людям, которых мог косвенно и ненамеренно ввести в заблуждение или разочаровать всей этой неожиданной историей".