Протестующие как всегда собрались на центральной площади Ленина около здания краевого правительства, откуда отправились шествием по традиционному маршруту.
Люди вышли на проезжую часть и скандировали лозунги в поддержку Фургала. Время от времени они останавливались, чтобы улицу могли пересечь машины, отмечает DVHAB.ru.
Колонну митингующих, как пишет портал, возглавил "Фургаломобиль 2.0". Неделю назад ставший знаменитым фургон в поддержку экс-губернатора пытались эвакуировать власти, из-за чего возникла потасовка. Новый "Фургаломобиль" поменьше.
"Пошел ливень. Плюс ветер. Однако митингующие скандируют: "Мы идем по лужам, Путин нам не нужен", - пишет портал.
Сотрудники полиции предупреждали, что акция не согласована.
Мэрия Хабаровска заявила, что в акции приняли участие всего 500 человек.
Представители оппозиции согласны с тем, что акция собрала меньше людей, чем неделю назад, и связывают это с плохой погодой, передает Интерфакс. Протестующие, по данным агентства, оценивают число участников выше - не менее чем 1 тысяча человек в начале шествия.
В руках у протестующих были шары, плакаты и транспаранты с изображением Фургала. Кроме лозунгов в поддержку экс-губернатора звучит критика властей, отмечает Интерфакс.
На площади у многих были красно-белые воздушные шары, напоминающие о протестах в Беларуси. У других протестующих были флаги СССР.
Это 13-я субботняя акция протеста в Хабаровске. Протесты там продолжаются уже 85 дней.
Губернатор Фургал был задержан 9 июля и отправлен самолетом в Москвы. Его обвиняют в организации заказных убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Президент Владимир Путин 20 августа отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия.
Фургал вины не признает. Он жаловался на давление и угрозы следствия.
На летние митинги в его поддержку выходили десятки тысяч людей. Одно из требований протестующих - вернуть Фургала из Москвы и вести расследование в Хабаровском крае.
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