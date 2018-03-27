"Мы горим. Я вас люблю". Как люди спасались и погибали в Кемерове

Свою дочь Ирина оставила на четвертом этаже - отмечать праздник с другими детьми, а сама пошла на второй за покупками.

"Сначала мы сидели, а потом я увидела огонь, потом сказали, что надо выходить. Мы себя спокойно вели", - рассказывает Дарина, застенчиво улыбаясь. Ребенок говорит, что пожар начался с батутной комнаты: "Там прыгали два мальчика". Потом она загорелась.

"Я пришла на второй этаж, а там кричат: "Пожар, я возвращаюсь, а меня не пускают, народу много", - пересказывает события воскресенья мама Дарины.

Именинницу Элю и ее друзей, пришедших на день рождения, успели вывести родители, которые устраивали праздник. Мама Дарины нашла дочь уже на первом этаже: "Самые первые выскочили оттуда. Ребенок у меня видел это все".

"Мы спокойно вышли, а вот Соня куда-то делась, и мы плакали", - вспоминает Дарина. Ее подружка, которая тоже была на дне рождения, потерялась в суматохе, но осталась жива. "Нашлась, позвонили, ее мама сама приехала, по встречке за три минуты добралась и сама нашла дочь", - рассказывает Ирина.

По ее словам, те, кто спускался минутами позже, выходили из торгового центра черными от копоти и дыма.

"Возможно, прощайте"

© Sputnik / Scanpix





Первые сообщения о пожаре в "Зимней вишне", одном из главных кемеровских торгово-развлекательных центров, поступили около четырех часов дня по местному времени. Сначала казалось, что речь идет об обычном задымлении. Многие очевидцы, которые находились в торговом центре, признаются, что даже во время эвакуации не могли предположить, что 26 марта станет одним из страшных дней в истории Кемерова.

Ирина вспоминает, что сигнализации, свидетельствующей о пожаре, не было. "Я сначала думала, что вообще пошутили", - говорит женщина. "Девочки-школьницы видели, что горел батут. И подумали, что это такие спецэффекты!" - вторит ей родственница по имени Лия.

Теперь ни Ирина, ни ее дочь не хотят и близко подходить к ТЦ. Девочка спрашивает, не могли бы мы пообщаться "в другом месте".

Елена в воскресенье пришла в торговый центр с десятилетним сыном Егором - это была их еженедельная семейная традиция. В то время, как начался пожар, они находились близко к выходу и смогли выбежать одними из первых. У коллеги, с которым работает Елена, в торговом центре погибла вся семья - жена и дети.

Как рассказывают горожане, ТРЦ "Зимняя вишня" был одним из главных центров семейного досуга. Дети всегда стремились на четвертый этаж комплекса, где были детская площадка, батутная, аттракционы и, конечно, кинотеатр. Многие взрослые предпочитали оставлять младших наверху, а сами шли отдыхать ниже - например, в кафе или боулинг.

Притягивал детей и контактный зоопарк "Ребятам о зверятах", где обитало более 200 животных - лиса, козы, ежи, змеи. По словам Елены, ее сын Егор первым делом спросил ее, что из-за пожара случится с животными. Отведя ребенка домой, женщина позвонила администраторам зоопарка, но те лишь развели руками - спасатели велели им срочно эвакуироваться. Все их подопечные остались в деревянных загонах и погибли.

Сам торговый центр переделали из старой кондитерской фабрики. Местные жители вспоминают, что даже после его закрытия возле здания на проспекте Ленина пахло сладостями. Заводские помещения не стали сильно перестраивать и устроили в нем развлекательный молл.

"Все равно что тюрьму в школу переделывать", - грустно замечает один из местных жителей на следующий день после пожара. Мнение, что фабрика совсем не подходила для того, чтобы принимать большое количество посетителей, в эти дни разделяют многие жители города.

Огонь в воскресенье вспыхнул именно на четвертом этаже, где в тот момент было больше всего детей. Основных версий сейчас две: возгорание в батутной комнате (возможно, именно его и увидела маленькая Дарина) и короткое замыкание. В сети появилась запись первых минут пожара: на кадрах видно, как черный дым полностью заполнил помещение за считанные секунды.

В двух из трех кинозалах в этот момент шли мультфильмы - "Шерлок Гномс" и "Кролик Питер". Специально на один из сеансов приехала группа школьников из поселка Трещевский Кемеровской области: дети пришли на сеанс всем 5-м "А". Однако учительница и родители мультфильм смотреть не захотели и из зала вышли. Детям, когда начался пожар, сделать этого не удалось.

Еще в день трагедии в соцсетях стали появляться сообщения, которые дети, оказавшиеся в ловушке, слали своим близким на прощание. "Мы горим. Я вас люблю. Всех. Возможно прощайте", - написала школьница Мария Мороз. Ее удалось эвакуировать из торгового центра. В понедельник она умерла в больнице, не приходя в сознание.

"В общем… не успели"





До сих пор неясно, почему двери, которые вели в кинозал, оказались запертыми. В СМИ появлялись разные версии: некоторые издания писали, что детей якобы могла запереть учительница, которая оставила их смотреть мультфильм и ушла за покупками. По другой информации, которая появлялась в СМИ, руководство кинозалов якобы опасалось "безбилетников" и закрывало двери во время сеансов.

Анну Заречневу пожар застал как раз в кинотеатре. На фильм она пришла с мужем и ребенком. Им повезло - дверь в их зал не была заперта: "В середине сеанса открылась дверь, вбежала женщина и начала кричать: "Пожар, пожар"! Сказать, что этот голос было сильно слышно - нельзя. Сеанс продолжался, был выключен свет. Но, несмотря на это, мы все поднялись и начали убегать оттуда. Если бы не эта женщина, мы остались бы там".

Выскочив из зала, Анна увидела, что этаж уже завалило густым дымом. Она побежала к выходу, а ее муж остался сзади: он и несколько других мужчин пропускали женщин и детей вперед.

Сигнализация, система тушения, таблички, указывающие на выход - все это не работало, вспоминает Анна - слабую сирену она услышала только на первом этаже. Ее муж поднялся на четвертый этаж и пытался помочь другому мужчине, который кричал, что в запертом кинозале у него остались дети.

"Муж пытался помочь, они шапку водой намочили, пытались пройти, но дым был настолько едким и так быстро распространялся… Не успели, в общем".

Елена, выбежав с сыном Егором, сразу увидела пожарные машины - их было три. Однако, вспоминает женщина, одна из них приехала без воды, а у других, по словам очевидцев, плохо работали лестницы, с помощью которых людей должны были спасать из окон.

На глазах женщины из окна четвертого этажа вытолкнули мальчика - он ударился о козырек, получил множественные травмы и сейчас находится в реанимации. 11-летний подросток пришел в ТЦ с родителями и младшей сестрой - за шапкой. Из окна его вытолкнул собственный отец. Мальчик остался сиротой.

"Такого не было никогда"

Пожар еще не потушили, а у торгового центра уже появился стихийный мемориал. Люди несли к нему цветы, игрушки, свечи, иконы и воздушные шары с надписями "Простите нас, дети" всю ночь и весь следующий день.

С цветами в центр города люди приходили семьями, в том числе со своими детьми, чьи ровесники не успели выйти из горящих кинозалов.

"Там все двери заблокированы были, поэтому все и сгорели", - убеждал свою маму мальчик лет пяти. Через дорогу несколько братьев с охапками желтых роз наперебой спрашивали у своего отца, "все ли на свете пожарные приехали тушить "Зимнюю вишню".

В понедельник и в разгар рабочего дня, и за несколько минут до полуночи у мемориала по-прежнему продолжали стоять десятки людей. В основном люди, которые приходят почтить память погибших, молчат: несмотря на толпу, рядом с торговым центром зловеще тихо. В воздухе здесь ощутимо пахнет гарью.

"Всей семьей пришли. Вообще никогда [такого не было]. Я очень соболезную, коснись такое горе меня, я не пережила бы", - говорит кемеровчанка Валентина. К мемориалу она пришла с мамой и дочерью. "Это общее наше горе. Посмотрите, сколько народу сюда пришло", - жительница Кемерово Виктория показывает на толпу, окружившую гору цветов и детских игрушек. Трагедия, считает она, объединила весь город.

Сама улица перед торговым центром полностью оцеплена спасателями: с места событий до сих пор вывезли не все тела, там продолжается разбор завалов. У здания дежурит и скорая помощь, на борту которой написано "Дорогие земляки! Здоровья Вам и благополучия! С уважением, губернатор области А.Г. Тулеев". Сам Тулеев к "Зимней вишне" так и не приехал.

"Тулеев же запретил разглашать информацию полностью, так не должно быть. Много слухов, люди говорят, что погибших больше, чем по официальной информации", - сказал Би-би-си житель Кемерова Валентин. Он, как и сотни других горожан, пришел к стихийному мемориалу у ТЦ.

Находятся в толпе и те, кто защищает губернатора, который руководит регионом уже 18 лет. "За всеми чиновниками и бизнесменами он уследить не может, а если претензии, то надо в суд подавать, у нас же не сталинские времена", - говорит немолодой мужчина, вокруг которого собралась группа слушателей. Он уверен, что как минимум 64 человека в ТЦ погибли из-за того, что владельцы из-за жажды наживы пренебрегли безопасностью людей. С ним активно соглашаются несколько человек вокруг.

Работница "Зимней вишни" Полина уверена, что погибших больше, чем сообщают власти. "Детей на четвертом этаже было очень много. Начались школьные каникулы, дети приехали из соседних городов на автобусах посмотреть кино", - объясняет она. По ее мнению, о большом числе погибших говорит то, что на кладбище "начали копать новую аллею в пять километров".

Появившиеся в соцсетях сообщения от "знакомых из МЧС" о том, что в морге закончились места и мешки для трупов, а от родственников погибших и очевидцев требуют подписку о неразглашении, вполголоса обсуждают многие пришедшие к мемориалу.

Несколько человек, присутствовавших в ТЦ в день пожара, сказали Би-би-си, что власти никак не контактировали с ними после случившегося. За несколько часов работы в Кемерове данных, подтверждающих, что власти действительно сильно занизили число жертв, корреспонденты Би-би-си не нашли.

Недовольные действиями властей во вторник в девять часов утра намерены собраться на митинге в центре города. "Почему здание пропустили в эксплуатацию? Почему двери кинотеатров были заблокированы? Почему 40 минут МЧС не снимало людей с крыши?" - такой призыв распространяют организаторы в местных пабликах.

В мэрии Кемерова официально заявили, что на площади Советов, куда зовут недовольных, проводить митинг нельзя, но желающих прийти пообещали не задерживать.