Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых власти Великобритании подозревают в причастности к отравлению Скрипалей, подробно рассказали главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, чем занимаются и как зарабатывают на жизнь. Интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян опубликовано на сайте канала, сообщает Вести.ru.

"Эти люди отказались приходить в студию или куда-либо, где много людей. Сказали, что придут только ко мне в кабинет и настаивают, чтобы была одна камера. В итоге снимали натурально в моем кабинете, все-таки на две камеры (вторая писала ту самую обратную точку, которую мы пока решили не монтировать в интервью)", — написала Симоньян в Telegram-канале. По ее словам, они отказались показать паспорта на камеру, а также не стали отвечать на вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе.

На вопрос, зачем они обратились в СМИ, Петров и Боширов ответили, что хотят просить защиты, так как опасаются за свою жизнь. "После того как наша жизнь превратилась в кошмар, мы даже не понимали, что нам делать, куда нам идти. В полицию, СК, посольство Великобритании", — сказал Петров.

По словам Симоньян, Петров и Боширов лично вышли на нее, позвонив на мобильный телефон. При встрече они показали ей свои российские паспорта. "У меня нет сомнений, что это те самые люди, потому что и паспорта совпадают, и фотографии, и видео", — отметила главред RT.

"Они были очень напуганы, взволнованы, даже пот вытирали со лба, хотя я специально в кабинете сделала пониже температуру. Они непубличные люди, они переживают, что сейчас пресса, цепляясь за номера паспортов, указания на какие-то мелочи, например, откуда человек родом, начнет копать, и это еще больше усложнит жизнь им и их близким", — сообщила Симоньян в эфире телеканала "Россия 24".

На реплику Симоньян, что ее собеседники выглядят напряженными, Петров ответил: "А как бы вы выглядели? Когда вашу жизнь так раз — и перевернули с ног на голову? Просто одним днем. И сломали".

Александр Петров и Руслан Боширов в интервью RT заявили, что подозрения британской полиции сломали им жизнь. "Мы боимся выйти на улицу, опасаемся за свою жизнь", — сказали они. По их словам, расследование по данному делу перевернуло их жизнь вверх дном.

Подозреваемые по делу об отравлении Скрипалей отказались отвечать на вопросы о своем бизнесе. "Они отказались отвечать на какие-либо вопросы, по которым можно было бы получить информацию об их окружении, биографии, бизнесе, друзьях или чем-либо, что даст возможность журналистам "копать дальше", — написала Симоньян в Twitter. По ее словам, они также отказались показывать паспорта на камеру.

Боширов и Петров сообщили, что работают в фитнес-индустрии. "Не хотелось бы углубляться в эти вопросы. Я не хотел бы, чтобы пострадали люди из числа наших клиентов. Чтобы пострадали те люди, с которыми мы работаем", — сказал Боширов.

Они заверили, что не работают в ГРУ, а являются "предпринимателями средней руки". Петров добавил, что они работают в фитнес-индустрии и занимаются всем, "что касается спортивного питания — витамины, микроэлементы, протеины и так далее".

Петров и Баширов также отказались отвечать на вопрос, почему по время поездки в Великобританию они были все время вместе, жили и гуляли вдвоем. "Знаете, давайте мы не будем лезть в частную жизнь, в личную жизнь", — сказал Боширов.

По словам мужчин, в Солсбери они приехали только с ознакомительными целями. "Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город", — сказал Петров. Боширов отметил, что Солсбери является туристическим городом со знаменитым собором.

"С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери", — пояснил Петров.

Подозреваемые в отравлении Скрипалей заявили, что во время поездки в Великобританию у них не было женских духов. "Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи", — сказал Боширов.

Ранее полиция Великобритании продемонстрировала флакон из-под духов, в котором предположительно хранилось отравляющее вещество "Новичок", которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как утверждают подозреваемые в отравлении в Солсбери, они раньше ничего не знали о Скрипалях, сообщает Newsru.com. "Я не знаю, вообще не слышал… до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них", — заявил Боширов.

Россияне утверждают, что также не знают, где расположен дом Сергея Скрипаля в Солсбери, где они, по версии следствия, 4 марта нанесли на ручку входной двери нервно-паралитическое вещество. "Может быть, мы к нему и подходили. Если б мы знали, где он находится", — заявил Петров, отвечая на вопрос, подходили ли они к дому Скрипаля. Боширов добавил, что "может и проходили мимо, может и не проходили".

По словам мужчин, они прибыли в Солсбери 3 марта и пробыли там не более получаса-часа. На следующий день Петров и Боширов вновь туда вернулись, чтобы осмотреть достопримечательности города.

Как сообщалось, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, были отравлены нервнопаралитическим веществом в британском Солсбери 4 марта. По мнению Великобритании, к инциденту российское государство, Москва это категорически отрицает.

По данным британского следствия, Петров и Боширов прибыли в Лондон за два дня отравления Скрипалей. Сообщалось, что это не настоящие фамилии россиян. Установлено, что мужчины вылетели 2 марта из Шереметьево в лондонский аэропорт "Гэтвик", приобретя билеты на рейс "Аэрофлота" SU2588 по заграничным паспортам серии "65", номера которых отличались лишь последней цифрой — 1297 и 1294.

При получении визы оба мужчины сообщили британским властям, что они работают в сфере международной торговли. В Лондоне Петров и Боширов поселились в номере отеля City Stay Hotel. На следующий день они выезжали в Солсбери — по предположению следователей, чтобы изучить место проведения спецоперации. 4 марта подозреваемые вновь отправились в Солсбери, где нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку входной двери в доме экс-полковника ГРУ.

После выполнения задания своих кураторов мужчины, видимо, для отвлечения внимания, под видом туристов некоторое время изучали витрины магазинов. Затем пара отправилась на вокзал Солсбери, откуда мужчины на поезде уехали в Лондон. Вскоре Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке перед торговым центром в Солсбери. Полиция собрала записи с камер наблюдения в Солсбери, на которых были запечатлены подозреваемые. В тот же день Петров и Боширов вернулись в Москву.

5 сентября британская полиция публиковала фото двух подозреваемых россиян и заявила, что они якобы связаны с ГРУ. Президент РФ Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума сообщил, что в Кремле выяснили, кем являются Петров и Боширов. По словам Путина, это обычные гражданские лица. Он выразил надежду, что Петров и Боширов сами придут в средства массовой информации и расскажут о себе.