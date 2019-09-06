На дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой совершено нападение, сообщает МВД.
Ella Pamfilova
© RIA/Scanpix

Преступление произошло в ночь на 6 сентября в городском округе Истра Московской области. По информации министерства, во время нападения грабитель ударил Памфилову электрошокером.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — говорится в сообщении МВД.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «разбой» (часть 3 статьи 162 УК, наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет).

Как сообщили «Интерфаксу» в аппарате ЦИК, Элла Памфилова в результате нападения не пострадала. В настоящее время она принимает участие в международной конференции в Москве.

Медуза
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