Преступление произошло в ночь на 6 сентября в городском округе Истра Московской области. По информации министерства, во время нападения грабитель ударил Памфилову электрошокером.

«Злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома, неоднократно ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся», — говорится в сообщении МВД.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «разбой» (часть 3 статьи 162 УК, наказывается лишением свободы на срок от семи до 12 лет).

Как сообщили «Интерфаксу» в аппарате ЦИК, Элла Памфилова в результате нападения не пострадала. В настоящее время она принимает участие в международной конференции в Москве.