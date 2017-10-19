Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года, передает "Коммерсантъ". Об этом изданию сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.
© AFP/Scanpix

Срок действия документа, полученного в октябре 2015 года, заканчивался 26 октября 2017 года.

"Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа", — объяснил адвокат.

При этом сведений о получении Януковичем российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из отчетов МВД. Адвокат подтвердил, что Янукович не намерен получать гражданство. "Только временное убежище до возвращения на территорию Украины",— подчеркнул Сердюк.

В октябре 2016 года представители Главного управления по вопросам миграции МВД России официально подтвердили предоставление бывшему президенту Украины Виктору Януковичу временного убежища на территории страны.

Gazeta.ru
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