Срок действия документа, полученного в октябре 2015 года, заканчивался 26 октября 2017 года.

"Причинами, ставшими основанием для убежища, являются политическое преследование и угроза жизни на территории Украины. Они не отпали, в связи с чем и был продлен срок действия документа", — объяснил адвокат.

При этом сведений о получении Януковичем российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из отчетов МВД. Адвокат подтвердил, что Янукович не намерен получать гражданство. "Только временное убежище до возвращения на территорию Украины",— подчеркнул Сердюк.

В октябре 2016 года представители Главного управления по вопросам миграции МВД России официально подтвердили предоставление бывшему президенту Украины Виктору Януковичу временного убежища на территории страны.