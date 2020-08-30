Доследственная проверка в связи с госпитализацией российского оппозиционного политика Алексея Навального продлится еще месяц, сообщают в воскресенье, 30 августа, российские информагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Это может быть необходимо для проведения экспертиз.

Проверку начали следователи управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу 20 августа после того, как самолет Томск-Москва, на борту которого Навальному стало плохо, совершил экстренную посадку в Омске. Политик в коме был доставлен в реанимацию омской больницы скорой помощи.

Ранее следователи сообщали, что в рамках проверки они осмотрели гостиничный номер в Томске, где останавливался Навальный, его маршрут, были изъяты более 100 предметов и просмотрены камеры видеонаблюдения.

С 22 августа Навальный находится на лечении в берлинской клинике "Шарите".

Немецкие врачи заявили, что в его организме были обнаружены следы отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы. Такие вещества в частности составляют основу ряда нервнопаралитических ядов.

Генпрокуратура России заявила, что не видит оснований для уголовного дела об отравлении Навального. 27 августа ведомство направило в Германию запрос о предоставлении информации об исследованиях и предварительных диагнозах, которые поставлены Навальному в берлинской клинике. Минюст ФРГ подтвердил факт получения запроса.