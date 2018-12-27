Министерство внутренних дел РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев и отказаться от практики его продления каждые пять лет. Уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на федеральном портале нормативных правовых актов.
Vladimiras Putinas
© AFP/Scanpix

"Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов", — говорится в пояснении к инициативе.

Общественное обсуждение законопроекта будет идти до 9 января 2019 года. Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.

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