"Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов", — говорится в пояснении к инициативе.
Общественное обсуждение законопроекта будет идти до 9 января 2019 года. Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.
Перед Новым годом почти 3 млн россиян стали невыездными (3)
Через день после обнародования информации о том, что...
МВД РФ предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев (9)
Министерство внутренних дел РФ предложило ввести...
Минздрав РФ предложил прекратить продавать табак в России после 2050 года
Минздрав РФ разработал новый проект концепции...
Гонка вооружений: Россия испытала гиперзвуковую систему, обманывающую ПРО (178)
Испытания гиперзвуковой системы "Авангард" завершились...
Ракета "Союз" вывела на орбиту российские и иностранные спутники
Космические аппараты будут использоваться для...
TOP новостей
Предприниматель: могу быстро показать, где взять деньги для учителей (8)
Год подходит к концу, компании подводят итоги и...
Расследование DELFI. Литва выступает против Nord Stream 2, но открывает двери для его спонсоров (33)
Финская компания Fortum развивает в Литве ряд...
Эксперты: размещенные в странах Балтии и Польше силы НАТО в случае нападения могут потерпеть поражение (18)
Американские эксперты в сфере безопасности...
Синкявичюс: Сквернялис был бы самым лучшим кандидатом в президенты (3)
Наилучший кандидат в президенты Литвы -...
С Нового года родителей ждут перемены: увеличатся выплаты на детей (1)
С 1 января "детские" деньги увеличат на 20 евро, а на...