До 20 декабря он обязан поставить 28,6 тысячи комплектов наручников на сумму 26,37 млн рублей (стоимость одного комплекта с чехлом составляет 922 рубля). В описании продукта упомянуто его название, не вынесенное в каталог: "Нежность". Другое название наручников - браслеты оперативные специальные (БОС).

В описании наручников на сайте НПО отмечается, что это "быстрое и надежное средство ограничения свободы движений рук нарушителя. Специальная конструкция полужесткого соединения позволяет применять болевые приемы и оперативно ограничивать свободу движений рук задерживаемого". При этом наручники "не нарушают кровообращения, не допускают защипов и повреждений кожи", говорится в характеристике. Наручники рассчитаны на 5 тысяч циклов срабатывания (запирания).

Напомним, в ноябре стало известно, что Росгвардия закупила на 65,2 миллиона рублей два автомобиля с лазерными излучателями, способными оглушить и ослепить целый митинг. Система установлена на обычные "Газели", выкрашенные по особому требованию заказчика в мышино-серый цвет.

Предполагается, что излучатели будут воздействовать на нарушителей в виде "акустического давления" - оно будет ощущаться на расстоянии 10 метров в 135 децибел. 130 децибел является для человека болевым порогом, при воздействии 135 дБ возможна контузия. Шум в 135-145 децибел возникает при взлете реактивного самолета и ракеты. Кроме того, система будет создавать мощный световой поток, способный на некоторое время ослепить человека.

СМИ отмечали, что Росгвардия, вероятно, станет одной из первых правоохранительных служб мира, получивших лазерное оружие. Подобные системы только разрабатываются, в частности, для британской полиции и армии США. В Росгвардии закупку лазеров объяснили борьбой с терроризмом.

А в начале нынешнего года управление внутренних дел на столичном метрополитене объявило самую крупную закупку служебных собак за последнее время - 45 служебных овчарок за 2,25 млн рублей. В закупке отмечалось, что животные должны обладать "уравновешенным темпераментом, крепкими нервами, уверенностью, абсолютным спокойствием".