Музыкант Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом было объявлено в Санкт-Петербурге во вторник, 20 февраля, на встрече главы партии Бориса Титова с руководителями региональных отделений. Как сообщил источник "Открытых медиа", он намерен баллотироваться от партии на выборах 2021 года в Госдуму. Сам Шнуров на этот вопрос определенно не ответил. Он пообещал собравшимся, что внесет в партийный ландшафт яркие краски. "Со мной будет явно веселее", - указал музыкант.
Издание "Медуза" сообщало ранее, что в администрации президента рассматривались сценарии образования ряда мелких партий для создания иллюзии атмосферы конкурентоспособности на выборах в Госдуму. Среди новых оппозиционных лидеров, которых хотели бы видеть в Кремле, назывались, в частности, Сергей Шнуров и Юрий Дудь.
А в последние месяцы было объявлено о создании ряда новых политических партий. Среди них, "За правду" писателя Захара Прилепина, "Достойная жизнь", экс-депутата ЛДПР Романа Худякова.
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