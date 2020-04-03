Москву за первые дни "путинских каникул" покинули около миллиона жителей

Сотрудники правоохранительных органов никак не препятствуют выезду или въезду автомобилей в Москву. Что касается поездок внутри столицы, то в мэрии предупреждают, что во время режима изоляции ездить на автомобилях можно только в случае серьезной необходимости. Полицейские имеют право остановить ваш автомобиль и поинтересоваться, с какой целью вы совершаете поездку. При себе у вас должен быть документ, удостоверяющий личность.

Такие ограничительные меры, в соответствии с распоряжением "самообнулившегося" президента России Владимира Путина, будут действовать в столице вплоть до 30 апреля включительно. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об уточнении ограничительных мер в городе в период режима повышенной готовности. Этим документом ограничения на передвижения автомобилей не вводились. Пропускной режим передвижения пока вводиться не будет.

Как и прежде, поездки можно совершать в рамках соблюдения режима самоизоляции, в частности, для оказания неотложной помощи, поездок в продовольственные магазины, на работу, если человек обязан работать, и в иных целях. На автомобиле можно отправиться на дачу, главное - и там соблюдать режим самоизоляции. Граждане могут поехать на личных машинах или на такси и в другой район города в случае серьезной необходимости.

Напомним, штраф за нарушение режима изоляции для физических лиц, впервые нарушивших ограничительные меры, составляет 4 тысячи рублей. За повторное нарушение - 5 тысяч рублей. Штраф для должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В новых поправках к закону (.pdf), подписанных столичным мэром, и размещенных на его сайте, также говорилось о штрафах за нарушение режима самоизоляции с использованием автомобиля: если гражданин нарушил режим самоизоляции с использованием транспортного средства, то это наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей, а его автомобиль будет задержан и помещен на спецстоянку.

Однако позднее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов сообщил РБК, что конкретно эта мера про задержание автомобиля и штраф за передвижение на нем является "спящей". Пока передвижения людей на машинах по городу никак не ограничены.

В соответствии с указом столичного мэра покидать жилье гражданам разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить; покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести мусор. Аналогичные меры ввели и на территории Московской области.

Кроме того, вводится режим социальной дистанции - необходимо держаться на расстоянии полутора метров друг от друга. Исключением станут поездки в такси.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве также напомнили, что заниматься спортом во дворах и на спортплощадках нельзя, власти рекомендовали домашние тренировки.

Мэрия рекомендовала горожанам отказаться от посещений врачей, а при симптомах болезни вызывать врача на дом.

Перед посещением государственной ветклиники необходимо проконсультироваться по телефону с ветеринарным специалистом. Ветеринары ведут только экстренный прием и тоже рекомендуют вызов врача на дом.

Москвичам, которых признают безработными во время действия ограничительных мер и в течение 30 дней после их отмены, назначат компенсацию в размере 19 500 рублей в месяц. На нее также могут претендовать те, кто проходит профобучение.

Для горожан продлят срок действия всех неиспользованных проездных билетов после 1 мая. Это сделают только при условии, что в период самоизоляции по проездным совершили не более шести поездок.