О пьяных свиристелях в столице сообщил Биологический музей имени Тимирязева. Там рассказали, что сразу несколько человек видели валяющихся на земле красивых птиц с хохолками без особых признаков жизни.
Специалисты призывают не забирать "отключившихся" свиристелей домой в надежде оживить. "Из жалости их подбирают домой (и зря). Через несколько часов птицы оживут", - поясняют орнитологи музея.
Лучше положить пьяную птицу в коробку и отнести в какое-нибудь темное укромное место - так она достаточно быстро придет в себя, советует портал "Москвич".
Печень свиристерей и снегирей не переваривает алкоголь, поэтому птицы быстро "отключаются", поясняют орнитологи. Правда, прежде чем это произойдет, пернатые могут устроить между собой "пьяные потасовки", отмечается в публикации.
В начале этого года в Новосибирске часто находили упавших с деревьев свиристелей и дроздов, которые, предположительно, теряют ориентацию в пространстве, наевшись забродивших из-за потепления ягод рябины и боярышника. Местные волонтеры распространили в СМИ памятку о том, как выявить среди потерпевших птиц с черепно-мозговыми травмами и помочь им.
А в Новой Зеландии пьяные кереру (новозеландский древесный голубь) стали настоящей "головной болью" для службы спасения в городе Вангарей. Эти дикие голуби, не знающие, что можно есть в городе, клевали забродившие ягоды гуавы, под воздействием которых падали с деревьев на землю или врезались на лету в оконные стекла.
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