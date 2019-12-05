Послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину вручена нота об объявлении советника посольства персоной нон-грата, сообщили в российском министерстве иностранных дел.
"Данный шаг является ответной зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре российского дипломата", - заявили в ведомстве.
В конце октября прокуратура Болгарии сообщила о подозрениях в шпионаже в адрес первого секретаря посольства России. Его имя не называлось, а согласно информации на сайте посольства, такую должность занимали девять человек.
По данным болгарской прокуратуры, с сентября 2018 года дипломат занимался сбором информации, представляющей государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству. Для этого он, в частности, проводил "регулярные конспиративные" встречи с болгарскими гражданами, имеющими доступ к секретной информации, говорилось в заявлении прокуратуры.
25 октября главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров уведомил министра иностранных дел республики об установленных в ходе расследования фактах.
Расследование в отношении гражданина России было приостановлено из-за наличия у него дипломатического иммунитета, сообщила прокуратура.
Властям Болгарии удалось добиться того, чтобы российский дипломат покинул страну, сообщали СМИ.
"В тот же день состоялась встреча с российским послом для обсуждения вопросов, представляющих двусторонний интерес, в том числе и этого. Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Болгарская сторона обратилась к российской с просьбой отозвать своих сотрудников к концу дня", - сообщало болгарское агентство "Фокус".
Замглавы МИД России Александр Грушко тогда заявил, что Москва рассмотрит ответные меры, "как это принято в дипломатической практике".
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