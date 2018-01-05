Она напомнила, что Дезир не раз говорил, что взаимность в вопросе высылки иностранных журналистов бесперспективна и ведет «к опустошению информационной среды». «Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций», — отметила она.
Если же со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «в очередной раз» не будет «оперативной и четкой реакции и действенных мер», это «будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает».
Дезир 5 января опубликовал заявление, в котором выразил озабоченность в связи с недавней депортацией журналистов российских журналистов из Латвии. Он сообщил, что напомнил руководству Латвии, что страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства упрощать аккредитацию и работу журналистов из других стран, входящих в организацию. Он призвал Ригу пересмотреть избирательное применение ограничительных мер к иностранным журналистам и позволить им заниматься их профессиональной деятельностью.
Дезир добавил, что реагировал отдельно на высылку каждого журналиста. Он считает, что в обоих случаях процедура принятия решения был непрозрачной, а причины депортации остались неясными.
Власти Латвии 4 января решили выдворить корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Как сообщал телеканал «Россия 24», ее сочли угрозой национальной безопасности страны. За два дня до этого из Латвии выдворили мужа журналистки, сотрудника ТВЦ Анатолия Курлаева. Ему сообщили, что он находится в списке персон нон грата с 2015 года.
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