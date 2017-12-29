Москва: рейсовый автобус врезался в остановку, трое пострадавших

По последним данным, пострадали три человека. Как заявил мэр Сергей Собянин, угрозы для их жизни нет. Что стали причиной аварии, пока неизвестно.

Телеграм канал Mash приводит слова самого водителя. Это 57 летний Раджабали Судоуров со стажем работы более 30-ти лет, вот, что он говорит: «Меня подрезал таксист, я уходил от аварии, после этого потерял управление и вылетел на остановку. Я пытался объехать людей».

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Департамент транспорта тоже заявляет, что авария произошла после того, как в автобус врезался другой автомобиль. Водителя этой машины, таксиста, задержали. Эту же версию приводят и в столичном главке полиции.

"Предварительно, в результате происшествия три человека обратились за медицинской помощью. Информация о погибших не соответствует действительности", — сказали в МЧС.

В пресс-службе столичного управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) также сообщили, что не получали информации о погибших. Напомним, что сразу после происшествия осведомленный источник "Интерфакса" сообщил о двух погибших. Очевидцы в социальных сетях опубликовали видео происшествия.

Причиной аварии могло стать то, что в него врезался автомобиль, после чего автобус совершил наезд на остановку. При этом на видео, которое опубликовал телеграм-канал LifeShot, водитель автобуса говорит, что у него "отказали тормоза".

"По предварительной информации, автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку", — сообщили РИА Новости в департаменте транспорта Москвы.

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Представитель московской полиции Юрий Титов сообщил "Интерфаксу", что авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением при попытке уйти от столкновения с автомобилем.

"Водитель автобуса, по предварительной информации, при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта", — рассказал Титов.

При этом на видео, которое опубликовал телеграм-канал LifeShot, водитель автобуса говорит, что у него «отказали тормоза».

Авария с автобусом в Москве произошла около 9:40 по московскому времени (8.40 по Литве) на улице Сходненской. По информации ГИБДД, автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта.

На место аварии работают сотрудники полиции. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию аварии.

Это вторая авария с автобусом за последнюю неделю. В понедельник, 25 декабря, пассажирский автобус въехал в пешеходный переход у метро "Славянский бульвар". Тогда в результате происшествия погибли четыре человека.