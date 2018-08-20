Москва простилась с Эдуардом Успенским

На главной лестнице ЦДЛ рядом с портретом мастера в окружении букетов был установлен и большой плюшевый Чебурашка. Проститься с Успенским пришли телеведущий Леонид Якубович, режиссер Марк Розовский, писатели Александр Курляндский, Андрей Усачев, директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, писательница Алла Гербер, поэт Юрий Энтин, Клара Новикова и многие другие.

Киностудия "Союзмультфильм" разместила на своем Youtube-канале видеоролик памяти Эдуарда Успенского: в нем Чебурашка благодарит Успенского за создание себя и других персонажей. На странице студии в соцсети "ВКонтакте" в память о писателе собрана нарезка из популярных мультфильмов по его сценариям под песню крокодила Гены "Голубой вагон".

"Он был первичен, среди кораблей он был лайнером, - сказал об Успенском режиссер, деятель искусства Борис Львович. - Он из тех людей, которые, если берут сигарету, смотрят с какой стороны ее можно прикурить. И при этом ищут третью сторону. Он всегда искал третью сторону во всем. Таких людей по пальцам одной руки пересчитать можно" (цитата по РИАМО).

"Он написал книгу про обычную куклу. Просто про куклу. И вдруг - символ детства навсегда. Каким образом это получилось? Я не убежден, что он предвидел это. Но такой талант, как у него, всегда вырвется и разойдется. Он всегда был открытым, добрым и феноменальным человеком", - сказал Леонид Якубович.

Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев отметил, что Успенский своими книгами готовил детей к жизни и формировал умение смотреть на жизнь с улыбкой и иронией.

"По-настоящему детских писателей, таких как Успенский, их очень мало, потому что Успенский явно не относился к детям как к детям. Он относился к ним как ко взрослым, поэтому и были книги такие, одновременно завлекательные и одновременно очень хлесткие", - отметил Машковцев.

Он признался, что уход Успенского был неожиданным и шокирующим для "Союзмультфильма", и пообещал обратиться к памяти писателя в сериале "Простоквашино".

После гражданской панихиды состоялось отпевание в Спасской церкви на Рябиновой улице, дом 18а. Успенского похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища рядом с недавно ушедшим из жизни режиссером Дмитрием Брусникиным.

Эдуард Успенский скончался 14 августа в возрасте 80 лет от онкологического заболевания. Незадолго до смерти писатель вернулся из Германии после очередного курса лечения.

9 августа его состояние резко ухудшилось - он потерял сознание, потребовалась неотложная помощь. Врачи предложили Успенскому госпитализацию, но тот отказался и решил остаться дома. Через пять дней Успенский умер в своем доме в Новой Москве.

Успенский был сценаристом известных мультфильмов о крокодиле Гене и Чебурашке, о приключениях друзей из Простоквашино, цикла "Следствие ведут колобки" и многих других. Произведения автора издавались на 25 иностранных языках. Они популярны в Голландии, Франции, Японии, Финляндии, США.

Власти Москвы уже выразили готовность назвать именем Успенского улицу. А в родном для писателя Егорьевске Московской области планируют подобрать объект, чтобы назвать его в честь Успенского.

Кроме того, на следующей неделе на 20 электрощитовых объектах "Москоллектора" во дворах домов и рядом с детскими площадками появятся граффити с Чебурашкой, крокодилом Геной и героями мультфильмов о Простоквашино. Об этом агентству "Москва" сообщил начальник отдела капитального ремонта предприятия Максим Ртищев.