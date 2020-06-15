Москва ответила на высылку дипломатов из Чехии

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька в понедельник, 15 июня, посетил министерство иностранных дел России, куда его вызвали в связи с высылкой из Праги двух работников Россотрудничества, сообщает РИА "Новости".

По словам дипломата, в российском МИДе ему сообщили об ответных мерах Москвы: два гражданина Чехии "были названы персонами нон грата", цитирует Пивоньку ТАСС.

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"Мы сегодня обсудили с директором Третьего европейского департамента (Олегом Тяпкиным. - Ред.) две темы", - уточнил чешский посол. "Мы получили ответ российской стороны, получили две фамилии" чешских дипломатов, провозглашенных нежелательными персонами, добавил он. Конкретных имен Витезслав Пивонька не назвал.

Контрразведка Чехии закрыла "дело о рицине"

Cлужба безопасности и информации Чехии (СБИ, контрразведка) 12 июня закрыла дело, связанное с угрозами региональным политикам - главе администрации 6-го района Праги Ондржею Коларжу и мэру чешской столицы Зденеку Гржибе.

По версии СБИ, поводом для дела послужили действия одного из сотрудников "российского посольства в Праге", который с помощью анонимного электронного письма, направленного в СБИ, попытался "нанести серьезный вред своему коллеге".

Информация, содержащаяся в послании, была оперативно проверена, и подавляющее большинство сведений оказалось правдивым, отмечают в спецслужбах. Затем, как подчеркивается в заявлении, произошла утечка, и информация попала в местные СМИ, что значительно затруднило расследование. При этом публикация сведений о предполагаемом прибытии в чешскую столицу "человека с рицином" в значительной степени поставила под угрозу работу СБИ.

Тем не менее, как утверждают в пресс-службе контрразведки, ведомство смогло раскрыть, "что произошло в посольстве России, кто стоял за анонимным посланием и какую цель преследовал".

Прага выслала двух россиян

На основании полученных данных премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и глава МИД страны Томаш Петржичек решили выслать двух работников Россотрудничества. Ведомство отмечает, что еще до принятия этого решения дипломатам дали возможность "спокойно и тихо" выехать из страны, но они ею не воспользовались. "Таким образом, оба лица были признаны персонами нон грата и покинули Чешскую Республику 7 июня", - указали в СБИ.

Москва пообещала "зеркальный ответ"

Москва пообещала "зеркальный ответ" на высылку дипломатов. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия квалифицировала этот шаг как "недружественный, неприличный поступок".

Чешский еженедельник Respekt 26 апреля опубликовал материал, в котором утверждал, что в международный аэропорт Вацлава Гавела прибыл "сотрудник российской спецслужбы" с дипломатическим паспортом на имя гражданина РФ. Автомобиль российского дипкорпуса якобы доставил его в посольство РФ в Праге. По версии источников Respekt, в багаже прибывшего мог находиться яд рицин.