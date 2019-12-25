Москва обвинила НАТО в росте антироссийской направленности. Североатлантический альянс по сравнению с 2018 годом на 33 процента увеличил интенсивность воздушной разведки у границ России, на 24 - морской. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства с участием российского президента Владимира Путина во вторник, 24 декабря.
По оценкам Минобороны РФ, уже к 2022 году НАТО может завершить "полную реализацию концепции "четыре по тридцать". Она предполагает, что в случае кризиса 30 механизированных батальонов, 30 авиаэскадрилий и 30 боевых кораблей будут приведены в полную боеготовность в течение 30 дней или даже быстрее.
Ранее, представляя эту концепцию, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркивал, что "речь идет не о создании или развертывании новых сил, а о повышении готовности уже существующих".
По словам Столтенберга, немалую роль в этом может сыграть новый центр логистического командования в немецком городе Ульм (федеральная земля Баден-Вюртемберг), который планировалось сдать до конца этого года.
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