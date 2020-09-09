Власти России обвинили Германию в "неконструктивном подходе" к делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Российская сторона в рамках официального запроса Генпрокуратуры настойчиво добивается от ФРГ предоставления данных медицинского обследования Навального, но "в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать", заявил МИД РФ в среду, 9 сентября.

"Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего", указано в документе.

В заявлении отмечается отказ немецких врачей сотрудничать с российскими коллегами в установлении причин состояния российского оппозиционера. Кроме того, МИД РФ указал на "безосновательные нападки на Россию" в связи с делом Навального.

Отравление Навального

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок", их выводы не подлежат сомнению, сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). 7 сентября берлинская клиника "Шарите" сообщила, что состояние здоровья Навального улучшилось и его вывели из искусственной комы.

Следственный комитет России отказывается возбуждать уголовное дело в связи с отравлением политика. Российские власти настаивают, что при обследовании в Омске отравляющих веществ у Навального выявлено не было.