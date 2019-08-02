"Мы разочарованы этим решением, - сказал он. - Считаем его ошибочным". "[Постоянный представитель России при ООН] Василий Небензя детально изложил нашу позицию на последней встрече Совбеза по Сирии, мы считали, что это было сделано четко и рационально, но тем не менее было оказано давление", - продолжил Полянский.

По его словам, Москва ждет детальной информации о решении генсека, "так как оно для нас было неожиданным". Дипломат также напомнил, что "ранее уже были расследования" по поводу событий в Сирии и Россия "давала им свою оценку". "Было множество фейковых новостей, фейковых ситуаций, - отметил Дмитрий Полянский. - Мы предлагаем не придумывать искусственную реальность, а судить по фактам".

Ранее в четверг секретариат ООН сообщил, что генсек организации принял решение учредить комиссию по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в сирийском Идлибе. Запрос на проведение такого расследования направили в среду 10 стран Совета безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия).

Во вторник в ходе заседания СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок со ссылкой на спутниковые данные утверждал, что "более 90 дней бомбардировок и ракетных обстрелов правительством Сирии и Российской Федерацией привели к бойне в так называемой зоне деэскалации в Идлибе".

В ответ постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал ложью утверждения о том, что Россия якобы "преднамеренно наносит удары по госпиталям" в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что "данные нужно дать из достоверных и неполитизированных источников, их нужно обязательно перепроверять".

А в Генштабе ВС РФ на днях заявили, что террористы развязали кампанию по дискредитации действий России в Идлибской зоне деэскалации. В итоге ВКС РФ обвиняют в "ударах по мирным жителям", заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Рудской отметил, что дезинформацию из Идлиба распространяет организация "Белые каски", снимающая постановочные кадры об "ударах ВКС РФ по гражданским объектам". По его словам, российская авиация наносит удар только по заранее разведанным целям, положение которых неоднократно перепроверяется по не менее чем трем независимым каналам. "Все удары носят исключительно прицельный и точечный характер", - сказал он.

Рудской добавил, что Россия и Турция принимают меры по выявлению и точечному уничтожению в Сирии огневых средств боевиков, их техники и складов с боеприпасами. В это же время разведка фиксирует скрытную переброску боевиков в юго-западной части идлибской зоны деэскалации в Сирии, из северных районов которой уже передислоцированы не менее 500 террористов. По словам генерал-полковника, это позволяет говорить о готовящемся наступлении.