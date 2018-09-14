"Российская сторона не располагает никакой информацией об этом таинственном персонаже, никто из нашего посольства в Риме не "убегал", - приводит ТАСС слова Захаровой. - Можем лишь отметить, что такое раскрытие "агента" явно противоречит практике работы английских спецслужб".

По словам Захаровой, масштабы дезинформации по делу об отравлении Скрипалей со стороны британцев "давно уже зашкаливают, а низкопробный уровень "фейковых" вбросов не достоин комментариев".

Захарова напомнила, что на днях британскими СМИ была представлена очередная серия "шпионского сериала". По ее словам, в нем появился новый сюжет - некий российский перебежчик, бывший сотрудник посольства РФ в Риме, завербованный британской разведкой под кодовым именем Аполлон. Именно он якобы и сообщил британцам настоящие имена предполагаемых отравителей Скрипалей.

Напомним, об Аполлоне писала газета The Daily Express. По ее данным, российский "дипломат" состоял на службе в посольстве в Риме, но на самом деле его работой был сбор различных секретных данных по деятельности НАТО. Как-то в разговоре с агентом MI6, который выдавал себя за торговца произведениями искусства, Аполлон заявил, что хотел бы эмигрировать, так как уже не осталось надежды, что президент России Владимир Путин пойдет на разрешение затяжного конфликта с Западом.

Когда произошла химическая атака в Солсбери, Аполлону, обладавшему ценной информацией, был дан "зеленый свет", и в начале апреля его вывезли в Великобританию. Там, по данным таблоида, Аполлон дал исчерпывающую информацию по "широкому спектру конфиденциальной информации" о действующей "международной шпионской сети Москвы".

А когда в апреле у спецслужб появились первые фотографии подозреваемых, то Аполлон смог опознать их и сообщить настоящие имена отравителей.

Отметим, что Захарова за последнюю неделю неоднократно обвиняла британцев в распространении дезинформации. Ранее она посчитала поддельными фотографии предполагаемых отравителей Боширова и Петрова. "Одинаковое место, один и тот же коридор, время кадра одинаковое до секунды", - сказала Захарова. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", сказала дипломат. "Это такой, знаете, уже троллинг уровня бог", - подытожила она.

Однако через несколько дней Боширов и Петров "материализовались" в России и заявили перед камерами RT, что действительно ездили в Солсбери.

Захаровой не понравилось, как быстро интервью Боширова и Петрова объявили ложью

Интервью телеканалу RT Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон считает отравителями Скрипалей, не ставит точку в расследовании инцидента с отравлением, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканал "Россия 1".

"То интервью, которые мы сегодня видели, здесь речь не идет о том, что есть какая-то финальная точка, что это истина в последней инстанции. Мы видели двух людей, которые высказали свою точку зрения, и мне кажется, что нам нужно опираться, нам нужно анализировать все мнения, мы должны слышать все заявления, которые делаются, - сказала она. - На мой взгляд, мы должны слушать, в первую очередь, профессионалов, которые занимаются следственными действиями, и поэтому говорить о том, что сегодняшнее интервью расставляет все точки над "i", я бы не стала".

Захарова, в частности, раскритиковала действия британских властей, "которые через час после интервью выдали канонаду идентичных оценок". "У меня нет таких оценок, я даю политические комментарии, я представляю ведомство политических оценок, но мы - не следственные органы, чтобы говорить, истина ли это или не истина, правда это или не правда", - отметила в этой связи дипломат.

Напомним, 5 сентября Великобритания представила широкой общественности изображения подозреваемых по делу о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые были найдены без сознания 4 марта в британском городе Солсбери. Это некие Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по версии британских следователей, являются агентами ГРУ.

Британские следователи сообщали, что Боширов и Петров въехали в страну по настоящим российским паспортам, однако, скорее всего, их имена были вымышленными. Великобритания показала информацию, собранную ее разведкой, экспертам из США, Германии, Франции и Канады. Они согласились с тем, что Петров и Боширов являются офицерами российской разведки.

12 сентября президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания IV Восточного экономического форума, заявил, что Кремль нашел этих людей, но ничего криминального в их биографии нет. Глава государства попросил их выйти на связь и пообщаться со СМИ.

Сразу после этого с Петровым и Бошировым встретилась главный редактор официозного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Они рассказали ей о занятости в фитнес-индустрии, о том, что в Солсбери оказались с туристическими целями, а о Скрипалях на тот момент ничего не знали.

В Лондоне склонны думать, что интервью RT дали те самые агенты ГРУ, подозреваемые в отравлении Скрипалей. "Правительству очевидно, что эти люди - офицеры российской военной разведки, ГРУ, и что они использовали чрезвычайно токсичное незаконное химоружие на улицах нашей страны… Сегодня - как мы видели на протяжении всего времени - они отреагировали запутыванием вопроса и ложью", - заявили в британском МИД.