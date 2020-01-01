Объемы поставок газа из России в Беларусь и его транзита в 2020 году останутся на уровне 2019 года. Москва и Минск согласовали цену на газ только на первые 2 месяца 2020 года.
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Москва и Минск в последний день 2019 года, во вторник, 31 декабря, согласовали продление поставок газа в Беларусь и его транзита через территорию республики до 2021 года. Соответствующая договоренность достигнута на встрече главы российской энергетической компании "Газпром" Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем в Москве.

Объемы поставок и транзита газа в 2020 году сохранятся на уровне 2019 года, следует из подписанных документов. Стороны также договорились о цене на газ для Беларуси на январь и февраль 2020 года.

Переговоры Лукашенко с Медведевым и Новаком по нефти

В этот же день белорусский президент Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Дмитрием Медведевым. Итогом беседы стала "договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", сообщили в пресс-службе Лукашенко. Президент Беларуси также обсудил эти вопросы с главой Минэнерго России Александром Новаком.

Срок действия имеющихся договоров на поставку нефти истекает 31 декабря. При этом "контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено", отметили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко поручил руководству белорусского нефтехимического комплекса "обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников". "Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - указывают в пресс-службе белорусского президента.

Deutsche Welle

Москва и Минск согласовали поставки газа в Беларусь до 2021 года

Объемы поставок газа из России в Беларусь и его...

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