Москва и Минск в последний день 2019 года, во вторник, 31 декабря, согласовали продление поставок газа в Беларусь и его транзита через территорию республики до 2021 года. Соответствующая договоренность достигнута на встрече главы российской энергетической компании "Газпром" Алексея Миллера с послом Беларуси в России Владимиром Семашко и белорусским министром энергетики Виктором Каранкевичем в Москве.
Объемы поставок и транзита газа в 2020 году сохранятся на уровне 2019 года, следует из подписанных документов. Стороны также договорились о цене на газ для Беларуси на январь и февраль 2020 года.
Переговоры Лукашенко с Медведевым и Новаком по нефти
В этот же день белорусский президент Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским премьером Дмитрием Медведевым. Итогом беседы стала "договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", сообщили в пресс-службе Лукашенко. Президент Беларуси также обсудил эти вопросы с главой Минэнерго России Александром Новаком.
Срок действия имеющихся договоров на поставку нефти истекает 31 декабря. При этом "контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено", отметили в пресс-службе.
Ранее Лукашенко поручил руководству белорусского нефтехимического комплекса "обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников". "Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - указывают в пресс-службе белорусского президента.
Москва и Минск согласовали поставки газа в Беларусь до 2021 года
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