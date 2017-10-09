Москва и Эр-Рияд договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, противотанковых комплексов, автоматов и гранатометов. Об этом сообщила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, передает РИА Новости.
Saudo Arabijos karalius Salmanas
© Reuters / Scanpix

Саудовская Аравия решила закупить у России противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино», гранатометы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103. Сколько единиц оружия получит Эр-Рияд от Москвы, Воробьева не уточнила.

Кроме того, стороны подписали соглашение об открытии в Саудовской Аравии лицензионного производства АК-103 и патронов к нему. Договор подписали представители Рособоронэкспорта и Саудовской военно-промышленной компании (SAMI).

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6 октября «Коммерсантъ» писал о планах Саудовской Аравии купить как минимум четыре С-400, сумму сделки издание оценила примерно в 2 миллиарда долларов. Газета также узнала, что Россия настаивала на том, чтобы производство АК-103 на территории Саудовской Аравии было небольшим, а все основные компоненты изготавливались только российским концерном «Алмаз-Антей».

Ранее «Коммерсантъ» также сообщал, что Россия к визиту короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель-Азиза аль-Сауда подготовила пакет контрактов в сфере вооружений на 3 миллиарда долларов.

Телеканал "Дождь"
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