Московская прокуратура вынесла предостережение Любови Соболь из-за акции 3 августа

"Любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в Москве — прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", — говорится в заявлении прокуратуры.

Любовь Соболь уже ответила, что намерена выйти на акцию 3 августа, несмотря на предостережение прокуратуры.

Звонят журналисты, спрашивают про предостережение прокуратуры. Еще раз: я не боюсь и 3 августа в 14 ч выйду.

Советую лучше спросить московскую прокуратуру, почему предостережение вынесли мне, а не Сергуниной, коррупционерше, укравшей у нас выборы? https://t.co/sZ6ecEl7Ys

— Соболь Любовь (@SobolLubov) August 2, 2019



Независимые кандидаты проводят акции протеста за допуск на выборы в Мосгордуму с середины июля. После акции оппозиции у Мосгоризбиркома 14 июля Следственный комитет возбудил дело о нарушении работы избирательных комиссий.

27 июля у мэрии Москвы прошла несогласованная акция, которую жестко разогнала полиция и Росгвардии. В общей сложности были задержаны более 1300 человек. После этого СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве и применении насилия к полицейским. На данный момент обвинения в рамках дела предъявлены пятерым участникам акции.

Любовь Соболь призвала 3 августа выйти на мирное шествие по Бульварному кольцу — от Никитских до Покровских ворот. Власти Москвы заявили, что не согласуют эту акцию.