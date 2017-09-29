Московская полиция назвала причину задержания Навального

"Сегодня сотрудниками главного управления МВД России по Москве за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии задержан Алексей Навальный", — цитирует агентство ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
При этом ранее в отделении полиции по Даниловскому району, куда доставили Навального, Русской службе Би-би-си заявили, что оппозиционера не задерживали, а просто привели к ним для дачи неких объяснений.
"С чего вы взяли, что он задержан. По книге задержаний Навальный не проходит. Если его привели сюда для дачи каких-то объяснений, это не значит, что он задержан", — сказали Русской службе Би-би-си в дежурной части. При этом в полиции не стали уточнять, каких именно объяснений ждут от Навального.
Ранее Навальный сообщил в своем "Инстаграме", что его задержали, и опубликовал видеозапись беседы с полицейскими. "Ох как старик Путин не хочет, чтобы я попал на митинг в Нижнем Новгороде. Вышел, чтобы ехать на вокзал — задержали в подъезде. Как в кино, подъехала машина — из нее полиция. Везут в ОВД "Даниловский" вроде", — написал Навальный.
"Как обычно. Задержали, привезли, охраняют и никто ничего не знают. За что, говорю, задержан? — Сейчас разберемся", — написал чуть позднее Навальный в своем "Твиттере".
"Кремль воспринимает мои встречи с избирателями как огромную угрозу и даже оскорбление — ведь к ним на встречи никто бесплатно не приходит", — добавил он еще чуть позже.
Сегодня в Нижнем Новгороде Навальный намеревался провести митинг, который администрация города отказалась согласовать. Мероприятие запланировано на 18.00 на площади Маркина.
Областная полиция призвала жителей и гостей Нижнего Новгорода воздержаться от участия в митинге оппозиционера, сообщила пресс-служба местного управления МВД.
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