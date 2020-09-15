Московский городской суд во вторник, 15 сентября, не стал изменять решение Лефортовского районного суда о продлении ареста бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Заседание состоялось в закрытом режиме, так как материалы дела засекречены. Защита Сафронова ранее выступила с ходатайством о смягчении меры пресечения.
Дело Ивана Сафронова
Иван Сафронов, с мая занимавший должность советника главы "Роскосмоса", был задержан 7 июля и арестован на 2 месяца по подозрению в государственной измене. В его квартире прошли обыски. По версии ФСБ России, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Конечным получателем данных были США, считает следствие.
Сам молодой человек отрицает, что совершил преступление. По мнению Сафронова, уголовное дело против него связано с журналистской деятельностью. До перехода в "Роскосмос" Сафронов работал в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России.
Лефортовский суд 2 сентября продлил срок ареста экс-журналиста до 7 декабря.
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