Апелляционная жалоба защиты активиста была оставлена без удовлетворения, огласила решение судья Нина Шарапова. Поддержать Котова в Мосгорсуд пришло несколько десятков человек, священники, оппозиционер Николай Ляскин, политолог Екатерина Шульман, советский физик и общественный деятель Лев Пономарев, а также Ильдар Дадин - первый осужденный в России за неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов, передает "Интерфакс".

Интересы Котова на апелляционной жалобе представляли 13 адвокатов - Мария Эйсмонт, Эльдар Гароз, Анна Ставицкая, Ирина Бирюкова, Михаил Бирюков, Вера Гончарова, Алхас Абгаджава, Юрий Костанов, Александр Пиховкин, Анастасия Саморукова, Алексей Липцер, Анастасия Костанова и Оксана Маркеева.

В ходе прений каждый из адвокатов настаивал на невиновности Котова и просил суд вынести оправдательный приговор. Прокурор просил оставить приговор активисту без изменений.

Котов в суде заявил, что виновным по-прежнему себя не признает, а обвинение основано на лжи сотрудников полиции и Росгвардии.

"Я требую полного оправдания, если у суда хватит на это смелости. Никто и никогда не должен быть судим по моей статье", - сказал Котов.

Тверской районный суд Москвы 5 сентября приговорил Константина Котова к четырем годам колонии общего режима по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 212.1 УК РФ).

Эта статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени Ильдара Дадина. Котов стал вторым после него осужденным в России по данной статье.

Дело Котова получило общественный резонанс. Защиту активиста в знак его поддержки приняли 12 адвокатов, которые заключили с ним соглашения на 212 рублей 10 копеек каждый.

Больше полусотни человек написали поручительство, в котором просили суд не отправлять Котова под стражу. В числе поручившихся значились лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писательница Людмила Улицкая, писатель и журналист Виктор Шендерович, однако это не помогло.

В уточненном обвинении содержалось пять эпизодов: участие в сходе в поддержку арестованного анархиста Азата Мифтахова (2 марта), участие в сходе "В защиту нового поколения" у здания ФСБ (13 мая), участие в акции в поддержку Ивана Голунова и против фальсификации уголовных дел (12 июня), призыв выйти на Трубную площадь 19 июля из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму (15 июля), участие в прогулке после согласованного властями митинга за честные выборы (10 августа).

На четырех вышеуказанных мероприятиях активиста задерживали, а позже на него составляли протоколы о нарушении правил участия в акции. По этим обвинениям его сажали под административный арест или выписывали штрафы. Исключением стала акция на Трубной: хотя там Котова не задерживали, но позже, 24 июля, его арестовали из-за обвинений в призыве к участию в ней.

Адвокат Котова Мария Эйсмонт ранее публиковала сканы предъявленного обвинения. Там, в частности, есть такая фраза: 13 мая "Котов <...> достоверно зная, что является участником публичного мероприятия в форме митинга, не согласованного в установленном порядке органами исполнительной власти Москвы, <...> умышленно, в составе группы граждан в количестве около 30 человек, нарушая предусмотренное ч. 1 ст. 27 Конституции РФ право других лиц на свободное передвижение, <...> совместно с иными неустановленными лицами нарушая общественный порядок, скандировал лозунги <...> политического характера, привлекая внимание окружающих граждан и представителей СМИ, призывал их к активным противоправным действиям, чем создавал реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, общественному порядку, общественной безопасности и иным конституционно охраняемым ценностям".

В тех же выражениях следователи описали участие Котова в акции протеста 10 августа. В этом случае в документе перечислены конкретные лозунги, озвученные участниками: "Путин - вор!", "Мы здесь власть", "Долой Путина!", "Россия будет свободной" и другие.

В документе также указано, что Котов "в составе группы граждан в количестве более 1500 человек <...> мешал движению пешеходов и транспортных средств <...> ограничивая свободный доступ граждан к государственным учреждениям и объектам инфраструктуры, социального обеспечения и жилым домам, нарушая права граждан, не принимающих участие в этом незаконно проводящемся публичном мероприятии".

После того, как СК заявил об окончании расследования, следователи попросили Марию Эйсмонт в этот же вечер ознакомиться с четырьмя томами материалов дела. Поскольку Эйсмонт торопилась в суд по другому делу, Следственный комитет даже выделил ей машину класса комфорт с мигалкой, лишь бы она побыстрее вернулась для продолжения ускоренных процессуальных действий.

По словам женщины-адвоката, она и все адвокатское сообщество впервые столкнулись с таким "демонстративным пренебрежением ко всякой логике здравого смысла". Предварительное следствие длилось два дня. А меньше чем через месяц после задержания активиста ему зачитали приговор.

В суде было допрошено 13 сотрудников правоохранительных органов, которые присутствовали на массовой акции протеста. Со стороны гособвинения в суде выступил представитель мэрии, а со стороны защиты - четыре свидетеля. Прокуратура уверяла, что пикеты Котова "представляли реальную угрозу" для россиян. По версии гособвинения, активист нарушал правила дорожного движения и блокировал проход к достопримечательностям Москвы.

"Мемориал" признал Котова политзаключенным, пишет "Медиазона".

Свидетели защиты сообщили, что Котов не совершал противоправных действий, а также единогласно охарактеризовали его как мирного гражданина.

Адвокаты настаивали на невиновности подзащитного и просили суд прекратить уголовное дело в связи с отсутствием доказательств инкриминируемого преступления.

212.1

Статья 212.1 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. Первым осужденным по этой статье стал Ильдар Дадин. Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил его к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста 6 и 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет.

Ильдар Дадин оспаривал эту статью УК в Конституционном суде, который предложил изменить норму, а дело Дадина пересмотреть. 22 февраля Верховный суд отменил приговор, постановив освободить Дадина из колонии. После этого уголовного дела звучали предложения декриминализировать ст. 212.1, но никакой поддержки у законодателей и правительства они не нашли.

В решении Конституционного суда от 10 февраля 2017 года говорилось, что само привлечение к уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий допустимо. Однако суд добавил, что "если нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия лицом, ранее в течение 180 дней не менее трех раз привлекавшимся к административной ответственности, не повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда, а было, по сути, противоправным сугубо формально, такое нарушение не может рассматриваться как представляющее преступную общественную опасность и влечь уголовную ответственность".

КС пришел к выводу, что уголовная ответственность за нарушение порядка организации митингов и пикетирований должна быть адекватна общественной опасности деяния. Также обязательным условием применения ст. 212.1 УК РФ является требование того, чтобы факт неоднократного нарушения был подтвержден вступившими в силу постановлениями суда о наложении административного наказания. Суд также должен доказать наличие у лица умысла на нарушение порядка проведения митингов.