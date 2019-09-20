Мосгорсуд отпустил актера Павла Устинова из-под ареста

Мосгорсуд отпустил актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии, из-под ареста, передает корреспондент Дождя.
Pavelas Ustinovas
© Reuters / Scanpix

Его отпустили под подписку о невыезде.

Ходатайство об изменении меры пресечения в Мосгорсуд подала прокуратура. Об этом ведомство попросил один из адвокатов актера Анатолий Кучерена. Заседание по апелляционной жалобе на приговор пройдет 26 сентября.

Источники «Проекта», близкие к Кремлю, считают, что в итоге Устинову дадут условный срок. Они уверены, что актер при задержании «оказывал сопротивление сотрудникам правопорядка», но не виноват в травме росгвардейца.

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Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову будет достаточно назначить один год условного срока.

В поддержку Павла Устинова выступили многие актеры и режиссеры, у здания администрации президента прошли одиночные пикеты.

Телеканал "Дождь"
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