Как сообщает "Медиазона", при этом Мосгорсуд отметил решение Замоскворецкого суда столицы, который ранее запретил Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания.
Адвокат Дареджан Квеидзе, представляющий интересы экс-чиновника, уже сообщил о том, что защита будет обжаловать это решение суда. По его словам, адвокаты сначала обратятся в кассацию Мосгорсуда, а затем, если понадобится, - в Верховный суд России.
Жалобу на приговор Улюкаева рассматривала тройка судей - Ольга Неделина, Юсуп Заурбеков и Светлана Федорова. В ходе слушаний защита заявила, что считает вынесенный обвиняемому вердикт несправедливым, и попросила суд его отменить. В свою очередь, генпрокуратура назвала приговор оправданным и попросила суд оставить его без изменения.
Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года якобы при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Согласно гособвинению, Улюкаев вымогал деньги за выданный положительный отзыв на сделку, позволившую "Роснефти" выкупить у государства 50,08% акций "Башнефти". Бывший министр свою вину не признает и уверяет, что в отношении него была совершена провокация.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 млн рублей. Суд также запретил Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания, но государственных наград не лишил.
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