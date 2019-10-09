Московский городской суд, рассмотрев в среду, 9 октября, апелляцию на приговор фигуранту "дела 27 июля" Кириллу Жукову, оставил приговор без изменения.
В ходе заседания защитница осужденного Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела доказывающую невиновность Жукова видеозапись, сделанную очевидцем.
Кирилл Жуков был осужден 4 сентября на три года колонии по обвинению в нападении на сотрудников Росгвардии в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Согласно данным следствия, он попытался поднять забрало шлема бойца Росгвардии.
Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову за поднятое забрало росгвардейца
Рассмотрев апелляцию на приговор фигуранту "дела 27...
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