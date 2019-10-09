Рассмотрев апелляцию на приговор фигуранту "дела 27 июля", Мосгорсуд оставил его в силе. Сторона защиты утверждает, что Кирилл Жуков даже не касался шлема росгвардейца, в чем его обвиняют.
Protestai Rusijoje
© AFP / Scanpix

Московский городской суд, рассмотрев в среду, 9 октября, апелляцию на приговор фигуранту "дела 27 июля" Кириллу Жукову, оставил приговор без изменения.

В ходе заседания защитница осужденного Светлана Байтурина попросила приобщить к материалам дела доказывающую невиновность Жукова видеозапись, сделанную очевидцем.

Кирилл Жуков был осужден 4 сентября на три года колонии по обвинению в нападении на сотрудников Росгвардии в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. Согласно данным следствия, он попытался поднять забрало шлема бойца Росгвардии.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Левада-центр: почти 40% россиян считают несправедливыми приговоры по "московскому делу" (2)

Большая часть жителей России (38%) считают...

"Чтобы ни одна мать не плакала". Как в Москве прошел самый массовый митинг в поддержку политзаключенных (7)

На проспекте Сахарова в Москве в воскресенье прошла...

Песков поведал студентам о мягкости российских силовиков на митингах: в США убили бы "к чертовой матери" (21)

Пресс -секретарь президента РФ Дмитрий Песков...

Прокурор попросил отпустить из СИЗО фигуранта "московского дела" (7)

Прокурор попросил вернуть дело фигуранта "дела 27 июля"...

В Москве задержали трех студентов, поддерживавших Егора Жукова (4)

На параде студенчества полицейские задержали трех...

Кирилл Жуков получил три года колонии: он хотел поднять забрало росгвардейца (57)

Тверской суд Москвы приговорил одного из фигурантов...

Россия

Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову за поднятое забрало росгвардейца

Рассмотрев апелляцию на приговор фигуранту "дела 27...

Взять кредит в России стало сложнее: россиян снимают с долговой иглы

Каждый десятый российский заемщик отдает более...

"Медуза" обнаружила в открытом доступе номера спецсвязи для крупных российских чиновников

"Медузе" удалось обнаружить в открытом доступе на сайте...

Глава МИД РФ: курды встревожены смешанными сигналами США о выводе войск (2)

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, курды...

Фигурант "московского дела" Иван Подкопаев отказался от признательных показаний

Фигурант "московского дела" Иван Подкопаев, который...

TOP новостей

На каких автомобилях ездят литовские депутаты парламента, которые будут решать вопрос введения налога (34)

От машинки за 38 000 евро до рядовой серой Škoda – такими...

Комитет парламента Литвы: для начала расследования по вопросу Розовой информации достаточно

Комитет Сейма Литвы по национальной безопасности и...

Мэр столицы: вильнюсцы, правительство снова нас наказывает (4)

"Налог, якобы, введен для богатых, но в итоге коснется он...

Спор на железной дороге: россияне велели не использовать оборудование, литовцы сожалеют, что с ними связались (13)

Российская компания "Техносвар" требует от литовской...

Власти Вильнюса решают проблемы просто: после жалоб лестницу разобрали (3)

"Просили решить проблему, а в результате жители...