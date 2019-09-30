Суд также приговорил Устинова к двум годам испытательного срока.

Прокуратура выступила за смягчение приговора в связи с «положительными характеристиками» Устинова и попросила вынести ему наказание, не связанное с изоляцией от общества, — 3,5 года условно.

Защита Устинова просила суд отменить приговор в связи с отсутствием состава преступления.

Потерпевший сотрудник Росгвардии Александр Лягин, которому, по версии следствия, Устинов вывихнул плечо, поддержал доводы прокуратуры, но не согласился с позицией защиты.

20 сентября Мосгорсуд изменил меру пресечения Устинова с содержания в СИЗО на подписку о невыезде.

Тверской районный суд приговорил Устинова к 3,5 года в колонии по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов. На видео задержания актера видно, что у него не было плаката и он не выкрикивал лозунги, однако его грубо задержали сотрудники Росгвардии — они повалили его на землю и начали бить дубинкой.