Мосгорсуд частично удовлетворил иск о блокировке YouTube в России

"Удовлетворить частично, взыскать 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса", - цитирует ТАСС слова судьи. Также суд обязал Google прекратить доступ к видеороликам, размещение которых на YouTube стало причиной для иска. Решение по делу пока не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами в установленном порядке.

Ontarget (ООО "Онтаргет") занимается разработкой тестов для оценки персонала и входит в Detech Group. По словам гендиректора и учредителя компании Светланы Симоненко, владельцы некоторых YouTube-каналов предлагают соискателям обмануть потенциальных работодателей и пройти тесты за них, в том числе размещая тесты Ontarget. В 2018 году компания уже подавала иск против видеохостинга, и тогда Мосгорсуд обязал Google удалить спорный контент. Однако в Ontarget считали, что этот контент не был удален, и отмечали, что блокировка конкретной страницы YouTube не приведет к желаемому результату, поскольку ролики заново загрузят на видеохостинг. Поэтому компания подала новый иск и потребовала компенсации в 10 млн рублей. Юристы признавали, что по закону повторное нарушение авторских прав грозит пожизненной блокировкой YouTube, но сомневались, что суд примет такое решение.

Во время рассмотрения первого иска Ontarget представитель Google утверждал, что компания не может быть ответчиком, так как не выступает хостинг-провайдером YouTube, но суд опроверг этот довод, ссылаясь на данные Роскомнадзора и открытых источников. В 2019 году Google подала апелляцию на решение Мосгорсуда, указав, в частности, что роликов с тестами Ontarget на YouTube уже нет, но суд возразил, что это "не устраняет угрозу нарушения прав истца в будущем".

Перед началом нового судебного разбирательства в Google попросили перенести рассмотрение дела в арбитражный суд, однако в этом ходатайстве было отказано. В ходе судебного заседания представитель истца поддержал требования в полном объеме, а представитель ответчика их не признал. "Одна треть от всех пользователей интернета в мире являются пользователями сервиса YouTube, у которого 1 млрд просмотров в сутки по всему миру", - напомнил представитель Google, указав на нецелесообразность блокировки сервиса.

В процессе исследования доказательств выяснилось, что спорные ролики недоступны на YouTube, но представитель истца отметил, что еще утром 23 июля ролики можно было найти и просмотреть.