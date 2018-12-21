Эпицентр землетрясения находился примерно в 170 км от Усть-Камчатска, где проживают пять тысяч человек. Очаг подземного толчка находился на глубине 85 км, сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Позднее в этом районе был зафиксирован афтершок магнитудой 5,8, его очаг находился на глубине 79 км, передает ТАСС.
Землетрясение, которое ощутили на Камчатке, произошло в пятницу в 5:01 по местному времени (20:01 четверга по московскому) в Тихом океане возле Командорских островов, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Юлия Ананьева.
По ее данным, жители села Никольское, расположенного на острове Беринга в Алеутском районе Камчатского края, ощутили землетрясение силой до пяти баллов, жители райцентра Усть-Камчатск - до трех баллов, а в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до двух баллов.
"По предварительным данным, жертв и разрушений нет", - сказала пресс-секретарь.
Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, но сейчас она снята, "населенным пунктам волна не угрожает", подчеркнула Ананьева. Ранее американский Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщал, что возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 км от эпицентра землетрясения.
Вероятность возникновения цугами в районе землетрясения магнитудой 7,2 есть, но невысокая, сообщил ТАСС член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Александр Соловьев.
Эксперт отметил, что при каждом пятом землетрясении, произошедшем в море, возникает цунами. "Тут еще очень много зависит от того, какое движение было, - подчеркнул ученый. - Если горизонтальное, то вряд ли, а вот если вертикальное движение - вероятность цунами повышается".
При этом он добавил, что нынешнее землетрясение не должно принести каких-то последствий на Камчатке, потому оно произошло довольно далеко от ее побережья.
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