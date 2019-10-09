Мощнейшие выбросы метана в теплеющей Арктике могут запустить "климатическую бомбу"

"Это самый мощный сип из всех, что мне довелось наблюдать. Он проявляется увеличением концентрации метана в воздухе до 16 ppm (миллионных доль), это в девять раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал", - цитирует Служба новостей Томского политехнического университета руководителя экспедиции, профессора и член-корреспондента РАН Игоря Семилетова.
В последние десятилетия исследование процессов таяния вечной мерзлоты проводилось, в основном, на суше. Поэтому российские ученые отправились в экспедицию в Моря Восточной Арктики и по трассе Северного Морского пути, чтобы оценить масштабы таяния подводной мерзлоты, которое происходит в результате глобального потепления.
В последние 30 лет скорость таяния подводной мерзлоты в Морях Восточной Арктики удвоилась, по сравнению с предыдущими столетиями, и достигла 18 сантиметров в год. Это значит, что в настоящее время кровля подводной мерзлоты заглубилась в зону "твердого" метана, что привело к ее дестабилизации и к массированным выбросам парникового газа метана. А если в атмосферу произойдет выброс даже всего 1% запасов "твердого" метана с шельфа Морей Восточной Арктики, то это серьезно изменит климат Земли.
Сейчас происходит расконсервация гигантских запасов метана, включая газовые гидраты (донные отложения), а также формирование крупнейших на планете аномалий растворенного и атмосферного метана. Осенью 2018 года исследователи обнаружили аномалию растворенного метана с концентрациями в 10 тысяч раз выше фоновых.
Выбросы метановых гидратов со дна океана могут привести к парниковой катастрофе. "Глобальное потепление вызывает лавинообразный эффект: углекислота и метан начинают высвобождаться, становится все теплее и теплее. Затем процесс делается необратимым. Расчеты показывают, что климатическая система Земли за пару столетий способна перейти в новое устойчивое состояние. И температура у нас будет, как на Венере - +500°С. Это климатическая бомба", - пояснил кандидат физматнаук Алексей Карнаухов.
Согласно результатам, опубликованным в 2016 году в Nature Geoscience, большую опасность представляет экстремальное подкисление вод из-за окисления эрозионного углерода мерзлоты и растворенной фракции метана до двуокиси углерода. Этот процесс приводит к значимым экологическим последствиям, включая растворение карбонат-содержащих раковин и панцирей морских моллюсков, что ведет к их вымиранию.
В настоящее время ученые имеют крайне мало сведений, сколь пагубно повышение температуры может сказаться на происходящем на дне холодных морей.
"Если мы говорим о повышении температуры, это действительно проявляется в таянии вечной мерзлоты на суше… и может сопровождаться взрывом, как было на Ямале, где образовались довольно большие воронки… Что касается арктических морей, то здесь процесс влияния глобального потепления совершенно не изучен", - заявил РИА "Новости" промышленный эксперт Леонид Хазанов.
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