Свое решение Moody’s объяснило «растущими свидетельствами институциональной силы» России. Российская экономика «успешно справилась с шоком нефтяных цен и влиянием санкций», отмечается в сообщении агентства. Это «снизило уязвимость России к дальнейшим шокам, связанным с растущими геополитическими трениями или с новыми падениями цен на нефть», отметили в Moody’s.

«Позитивный глобальный фон, продление до конца 2018 года соглашения о сокращении добычи нефти и продожение роста реальных зарплат и занятости говорят о том, что темпы подъема российской экономики в этом году будут такими же, как и в 2017 году, с возможным ускорением в случае сохранения цен на нефть выше прогнозного диапазона Moody’s в 40-60 долларов за баррель», — говорится в сообщении Moody’s. Одновременно с этим долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России подтверждены агентством на уровне Ba1.