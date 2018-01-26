Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз суверенных рейтингов России со «стабильного» на «позитивный». Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Reitingų agentūra Moody‘s
© Reuters/Scanpix

Свое решение Moody’s объяснило «растущими свидетельствами институциональной силы» России. Российская экономика «успешно справилась с шоком нефтяных цен и влиянием санкций», отмечается в сообщении агентства. Это «снизило уязвимость России к дальнейшим шокам, связанным с растущими геополитическими трениями или с новыми падениями цен на нефть», отметили в Moody’s.

«Позитивный глобальный фон, продление до конца 2018 года соглашения о сокращении добычи нефти и продожение роста реальных зарплат и занятости говорят о том, что темпы подъема российской экономики в этом году будут такими же, как и в 2017 году, с возможным ускорением в случае сохранения цен на нефть выше прогнозного диапазона Moody’s в 40-60 долларов за баррель», — говорится в сообщении Moody’s. Одновременно с этим долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России подтверждены агентством на уровне Ba1.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

Россияне стали оптимистичнее оценивать свои перспективы на год

Число россиян, которые ожидают спокойный год для...

Верховный суд РФ признал законным недопуск Навального к выборам (2)

Президиум Верховного суда России отказал в передаче...

Путин навестил Казань: в ходе визита не упомянул ни о договоре с Татарстаном, ни о татарском языке (4)

Лишившемуся в этом году особого договора с Москвой...

Reuters: Россия помогает КНДР обходить международные санкции (5)

Северная Корея продолжает экспортировать уголь в...

Moody’s улучшило прогноз суверенных рейтингов России (18)

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service...

TOP новостей

Абсурд, связанный с "детскими" деньгами, продолжается: проверьте паспорт (9)

Одним из самых больших достижений 2017 года правящие в...

Тутейшие."Дорога в хинтерланд" - документальный сериал DELFI (28)

"Я думаю, что Шальчининкай должны стать нормальным...

"Сексуальная" реклама Вильнюса понравилась даже Каунасу (40)

Представьте себе такую эффектную рекламу Вильнюса ,...

Побывавший в трех концентрационных лагерях Моисей своими глазами видел, что творилось в Каунасе (35)

Моисей Прейс – сейчас единственный еврей в Литве,...

Иосиф Воронко

Виленские белорусы: за Литву от свободных волн Балтии до пущ белорусских земель (65)

Национальные движения в Европе постепенно и динамично...