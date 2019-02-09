Moody's повысило рейтинг России с "мусорного" до инвестиционного уровня

"Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние мер, введенных в последние годы для укрепления и без того надежных государственных финансов и внешних показателей и снижения уязвимости страны от внешних шоков, включая новые санкции", - говорится в сообщении агентства.

"Влияние возможного введения новых санкций [...] может быть сдержано в последующие месяцы без нанесения существенного ущерба кредитному профилю страны", - предполагают в Moody's.

Министр финансов Антон Силуанов назвал решение Moody's справедливым, хотя и несколько запоздалым.

"Я рад, что очевидные успехи экономической политики России были по достоинству оценены Moody's, и теперь все три мировых рейтинговых агентства рекомендуют своим клиентам инвестировать в нашу страну," - цитирует министра РИА Новости.

Три года на спекулятивном уровне

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг России до "мусорного" уровня 26 января 2015 года. Тогда агентство объяснило свои действия ухудшением ситуации в финансовом секторе и неблагоприятными перспективами российской экономики, в том числе влиянием санкций. Следом - в феврале 2015 года - до мусорного уровня снизило рейтинг и Moody's.

"Мусорный" рейтинг в данном случае - синоним неинвестиционного или спекулятивного. Чем ниже рейтинг, тем ниже инвесторы оценивают способность государства справляться со своими финансовыми обязательствами. Существует еще одна зависимость - чем ниже рейтинг, тем выше для российских компаний стоимость кредитов за рубежом и тем выше доходность по российским гособлигациями и, соответственно, выше расходы государства по обслуживанию долга.

Только одно агентство из "большой тройки" - Fitch - сохраняло суверенный кредитный рейтинг России в статусе инвестиционного, но агентство держало его лишь на одну ступень выше "мусорного".

"Большая тройка" рейтинговых агентств (S&P, Moody's и Fitch) оценивала суверенный рейтинг России ниже инвестиционного уровня с середины кризисных 90-х (агентства начали публиковать суверенные рейтинги России с 1996 года) до середины 2000-х годов. После аннексии Крыма и введенных в отношении России санкций "большая тройка" вновь понизила рейтинги.