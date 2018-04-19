Организация проведет серию обучающих семинаров для своего актива, чтобы научить его уличным технологиям. По словам Давыдова, первые занятия пройдут в мае.

В каждом регионе, в первую очередь в Москве, городах-миллионниках и проблемных для "Единой России" городах, должны появиться группы по 100-200 человек, которые будут способны "за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам", рассказал он. Кроме этого, в течение суток гвардейцы должны быть способны вывести на улицу полторы тысячи человек.

В группы должны войти идеологически подкованные люди, которые следят за повесткой СМИ и телеграм-каналов, если они продолжат существование, говорит Давыдов. Целью обучения он назвал разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу, отмечает лидер молодогвардейцев. Их, помимо прочего, хотят научить отвечать на силовые акции оппозиции.

"Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим", — говорит Давыдов. По его словам, "гвардейцы" должны быть готовы в том числе отвечать на такие события, которые происходили на Майдане.

"Молодую гвардию Единой России" создали в 2005 году при партии власти на основании ликвидированной организации "Молодежное единство". Среди целей организации в ее уставе названо "воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну", вовлечение молодежи в общественную деятельность и помощь в трудоустройстве, пропаганда здорового образа жизни.