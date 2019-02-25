По словам Путина, зеркальный ответ — это удар не по пусковым установкам, но и ”в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов”.

”Разумеется, их право думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть подсчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала подсчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России”, — сказал Путин, обращаясь непосредственно к США.

”Цели намечены” (на самом деле не все!)

В итоговых передачах центральных российских каналов слова Путина восприняли как повод обозначить, куда именно будут направлены ответные удары. В сюжете под названием ”Цели намечены” ведущий ”Вестей недели” Дмитрий Киселев рассказал и показал, как перспективные крылатые ракеты ”Циркон” смогут наносить удары с подводных лодок, находящихся вблизи побережья США. Целями, по мнению Киселева, могут стать:

Восточное побережье

Пентагон (штаб-квартира Минобороны США в Вашингтоне)

Кэмп-Дэвид (загородная резиденция президента США в штате Мэриленд)

Форт-Ритчи (штаб в подземном бункере в штате Пенсильвания)

Западное побережье



Джим-Крик (военно-морская радиостанция для координации действий подлодок в штате Вашингтон)

Дмитрий Киселев называет еще одну потенциальную цель: ”Макклеллан в Калифорнии — управление стратегическими наступательными силами”. Точка на карте в сюжете указывает на закрытую в 2001 году авиабазу Макклеллан, где располагалось командование по материальному обеспечению ВВС. На самом деле штаб-квартира Стратегического командования США расположена в глубине страны — на авиабазе Оффатт в штате Небраска. На побережье есть его подразделение Объединенный центр космических операций. Но он находится на базе Ванденберг в 450 километрах к югу от бывшей базы Макклеллан.

Ведущий передачи ”Толстой. Воскресенье” вице-спикер Госдумы Петр Толстой заметил, что ”[нет] ничего более миролюбивого, чем возможность нанесения ответного удара по центру принятия решений”. По мнению Толстого, под угрозой удара находится любая европейская столица, ”даже принимающая самые небольшие решения”.

”Наше миролюбие — оно как раз в том, что мы говорим: „Ребята, не надо нас тыкать все время. Если вам придет нездоровая идея как-то напасть на Россию, то, соответственно, извините, мокрого места не останется””, — резюмировал Толстой.

Кремль напомнил, что Путин цели не называл

На вопрос ”Медузы” по поводу передачи ”Вести недели” представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Путин говорил о возможном ракетном ударе ”в случае, если наша страна подвергнется угрозе”. ”Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи”, — добавил Песков.