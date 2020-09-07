"Во-первых, дорогой доктор, возможно, вы не читаете новости, но генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС, и в Омске об этом прекрасно знали", - написала она на своей странице в Instagram.

При попадании пациента в российскую больницу администрация медучреждения начинает считать его своей собственностью, отметила Юлия Навальная.

"Они думают, что могут разглашать диагнозы в СМИ, публиковать данные анализов, смачно причмокивая и разбавляя их своим придумками. И одновременно с этим обманывать родственников, не пускать их к больному и выдумывать правила по собственному усмотрению, буквально превращая больницу в аналог российской тюрьмы.

В связи с этим, доктор Рошаль, я хочу сказать: мой муж - не ваша собственность. Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра, а кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет не дает мне ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас.

Вы выступаете не как врач, а как голос государства, и хотите не помочь больному, на которого вам плевать, а выведать информацию и выслужиться. Не берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте", - подчеркнула Навальная.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета во время полета из Томска в Москву 20 августа. Лайнер экстренно сел в Омске, Навального доставили в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин, к его лечению приступили врачи берлинской клиники

2 сентября власти Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

В сообщении немецкого правительства говорилось, что токсикологический тест провела специальная лаборатория бундесвера по просьбе специалистов из клиники Charite, где сейчас находится политик. Он по-прежнему в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

В МИД Германии в этой связи заявили, что Россия должна доказать непричастность к отравлению Навального.