"Это очень просто", - ответил он на вопрос воспитанников детского дома "Павлин". Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
По мнению священника, это эффективный способ, но лучше обойтись без него - "когда человек сам, своей волей ставит себе препятствие" к тому, чтобы разговаривать нецензурно.
"Я могу помочь: дать по морде - и все, лечится мгновенно", - пошутил отец Димитрий.
Смирнов в связи с этим призвал подростков отказаться от матерщины. "Мат - это сквернословие. А зачем говорить скверные слова, когда в русском языке 500 тысяч слов прекрасных - они созданы для поэзии!" - сказал священник.
Поэтому, считает он, "лучше стихи сочинять, чем говорить на языке, на котором говорит всякая пьянь, ворье, наркоманы, которые ничего не могут создать, - только могут все портить". По мнению отца Димитрия, "ругаться - это любой болван может, это не трудно", а научиться поэзию понимать или самому сочинять стихи гораздо сложнее.
Ранее другие представители Русской православной церкви уже призывали ввести административное наказание за употребление нецензурной лексики в общественных местах.
Что касается протоиерея Смирнова, то он в последнее время выступал против губительных абортов, влюбленности - болезни, доводящей до самоубийства, крещения детей, рожденных с помощью ЭКО, "не получившей подтверждения" теории Дарвина, говорил о слабости женского ума, называл трагедией "неполноценность" абсолютного большинства российских мужчин, в которой виноваты женщины, а также предрекал гибель "христианской цивилизации", требовал введения "зарплаты" для многодетных матерей и агитировал против мультфильмов.
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