"Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я всё буду помощь оказывать!" - кричала женщина.

Спустя несколько минут коллегам удалось успокоить врача, и она вернулась к работе. В министерстве здравоохранения Московской области объяснили, что причиной такого поведения врача стало переутомление.

"Врач в целом характеризуется с положительной стороны. Многие пациенты неоднократно высказывали слова благодарности в ее адрес. Случай, произошедший 2 апреля, стал причиной нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы", - объяснили в ведомстве.

Там также принесли извинения и отметили, что поведение врача обсудят на совещании коллектива больницы.