У врача ЦРБ в Балашихе случился нервный срыв во время приема пациентов, сообщило издание "Подмосковье сегодня". На видео, записанном очевидцами, видно, как терапевт выбежала в коридор и начала кричать.
© Sputnik / Scanpix

"Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я всё буду помощь оказывать!" - кричала женщина.

Спустя несколько минут коллегам удалось успокоить врача, и она вернулась к работе. В министерстве здравоохранения Московской области объяснили, что причиной такого поведения врача стало переутомление.

"Врач в целом характеризуется с положительной стороны. Многие пациенты неоднократно высказывали слова благодарности в ее адрес. Случай, произошедший 2 апреля, стал причиной нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы", - объяснили в ведомстве.

Там также принесли извинения и отметили, что поведение врача обсудят на совещании коллектива больницы.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

"Мне работать до 70 лет, а вы все подохнете!": у терапевта в подмосковной больнице произошел нервный срыв (10)

У врача ЦРБ в Балашихе случился нервный срыв во время...

В Тюмени семья случайно выбросила миллионы рублей на помойку (4)

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей в...

Умер предшественник Путина на посту директора ФСБ (5)

Николай Ковалев занимал пост директора ФСБ с 1996-го по 1998...

Обвиняемого в убийствах российского сенатора могут лишить его статуса (1)

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф...

Основателей феминистского кафе в Петербурге вызвали на допрос за дискриминацию мужчин (7)

В Санкт-Петербурге к соосновательнице феминистского...

TOP новостей

В Литве ввели новшество: не переплачивайте в автосервисах (16)

С 1 апреля 2019 года литовские водители могут менять...

Вильнюсцы оценили цены на аренду электросамокатов: идея хорошая, но выгоднее купить свой

После того как в Вильнюсе популярностью стали...

На следующей неделе на Зеленом мосту появятся новые инсталляции (4)

С 8 апреля на столичном Зеленом мосту появятся новые...

Marius Stračkaitis, Elvinas Jankevičius Kristina Pocytė, Marius Stračkaitis, Elvinas Jankevičius

Один визит к нотариусу стоил месячной зарплаты: пора пересматривать расценки? (84)

Литовские нотариусы утверждают, что их зарплаты одни из...

Польский премьер обещает развитие Orlen в Литве (6)

Находившийся с визитом в Литве 5 апреля премьер-министр...