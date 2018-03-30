Передача "Вечер с Владимиром Соловьевым" вышла в эфир 27 марта, полная версия записи выложена на YouTube. Как указывается на сайте Мизулиной, на следующий день неизвестные лица смонтировали и распространили видеоролик, который состоит из вырванного фрагмента эфира. В этом отрывке Мизулина, в частности, говорит: "Я бы хотела высказать слова соболезнования и поддержки нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Для него это удар в спину, это страшное потрясение!"

"Цитату Елены Мизулиной о президенте Российской Федерации вырезали из полного видео, чтобы удалить первую часть высказывания Елены Мизулиной, в которой были высказаны глубокие соболезнованиями родственникам погибших в Кемерово, а затем к смонтированному видеоролику добавили ложные подписи и комментарии в духе "погибшие люди ее не волнуют, только руководство страны жалко", - отмечается на сайте сенатора.

В таком формате видео получило распространение не только в средствах массовой информации всех уровней, но и в социальных медиа, указывает Мизулина, а одними из основных распространителей заведомо ложной информации она называет оппозиционера Алексея Навального и информационное агентство Znak.com.

"В результате указанных действий злоумышленников пользователи социальных сетей, а также читатели изданий были введены в заблуждение относительно истинной позиции сенатора", - отмечает сайт сенатора.

"В действиях данных лиц, в том числе распространяющих далее смонтированный видеоролик, усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных статьями 128, 282 и 319 УК РФ", - указывает Мизулина. Отметим, статья 128, указанная сенатором, посвящена незаконной госпитализации. Клевете, которую, видимо, имеет в виду сенатор, посвящена статья 128.1. Статья 282 - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", 319 - "Оскорбление представителя власти".

Мизулина направила официальный запрос генеральному прокурору России с просьбой провести прокурорскую проверку по факту распространения заведомо ложной информации, дать правовую оценку действиям лиц, причастных к изготовлению и распространению заведомо ложной информации, а также принять меры прокурорского реагирования.

Кроме того, в соответствии со статьей 43 Федерального закона РФ от 27.12.1991 N2124-1 (ред. от 25.11.2017) "О средствах массовой информации" в СМИ, распространившие заведомо ложную информацию, направлены официальные требования об опровержении указанной информации.