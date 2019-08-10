Митинг в столице согласован с властями и начнется в 14:00, однако мэрия пригрозила отозвать разрешение, если на акции будут выступать музыканты. Несмотря на угрозу, рэпер Face, группы "Кровосток" и IC3PEAK подтвердили свое участие в концерте.

Протестующих поддержали многие знаменитости: журналисты Юрий Дудь, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Артемий Троицкий, рэперы Оксимирон, Noize MC, хип-хоп-исполнитель Loqiemean, актер Максим Виторган, видеоблогер Данила Поперечный. The Bell подсчитал, что на их страницы в интернете подписаны в совокупности более 30 млн человек, за счет чего акция на проспекте Сахарова может стать еще более многочисленной, чем предыдущие. Ее заявленная численность - до 100 тысяч человек.

Как и неделю назад, одновременно с митингом в столице запланировано сразу несколько развлекательных мероприятий-спойлеров: бесплатный музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat в парке Горького, турнир ФСИН по вождению автозаков в Капотне, торжественная церемония развода почетных конных и пеших караулов Президентского полка на ВДНХ (отдельная церемония развода пешего караула начнется в 14:00, одновременно с митингом), спортивные конкурсы в честь Дня физкультурника.

В штабе Алексея Навального, который на странице акции на Сахарова значится ее организатором, анонсировали "прогулку в поддержку честных выборов" после митинга. В Следственном комитете пригрозили за участие в ней "правовыми последствиями вплоть до уголовной ответственности".

"Следственный комитет напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем", - говорится на сайте СК.

Накануне протестной акции анонимный Telegram-канал "Товарищ майор" раскрыл личные данные "сторонников Навального" - около 3000 человек, включая задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, а также независимых кандидатов и журналистов "Радио Свобода", "Медиазоны", "Медузы", "МБХ медиа", портала "Такие дела", The Village и телеканала "Дождь".

Через несколько часов файл с личными данными был удален, но указанные в базе люди успели получить SMS с призывом объединяться в группы для организации постоянных протестов и указанием ссылки на сайт с провокационными советами участникам митингов, например, скрывать лицо (что является поводом для задержания), одеваться в темное и запастись телефоном с "левой сим-картой". Адвокат Николай Фомин объяснил "МБХ медиа", что эти "вредные советы" - провокация, рассчитанная на новые уголовные дела.

По делу об участии в "массовых беспорядках" 27 июля проходят больше десяти человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Сергей Абаничев, Алексей Миняйло, Сергей Фомин, Владислав Барабанов, Даниил Конон, Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец, Дмитрий Васильев.

15:03 ГУ МВД Москвы оценило число участников митинга на 15:00 в 15 тысяч человек и сообщило о начале их оттока. Корреспонденты "Медузы" свидетельствуют об обратном: люди продолжают подходить. "Белый счетчик" на 14:40 оценил число собравшихся в 28,1 тысячи человек. Baza отмечает, что многие до сих пор не могут пройти на проспект, у входа скопились очереди.

15:02 "ОВД Инфо": в трех городах задержаны 27 человек: 20 в Петербурге, трое в Москве, двое в Ростове-на-Дону.

14:55 Русская служба ВВС показала фотографии с фестиваля Meat&Beat: там грустно и полупусто.

14:33 "Белый счетчик": к 14:00 на митинг в Москве прошли 7,2 тыс. участников. Через рамки пропускают медленно, скопились большие очереди. Люди скандируют: "Пропускай".

14:27 На проспекте Сахарова наблюдаются проблемы с оборудованием. Люди скандируют: "Не глушить сигнал", пишет "МБХ медиа" в Telegram. О проблемах сообщает и The Bell: радиомикрофон работает с помехами, выступающих почти не слышно. Когда микрофон отключается, участники митинга скандируют: "Молодец".

14:04 По данным "Белого счетчика", к 13:30 на проспект Сахарова прошли 3,2 тыс. участников митинга.

14:02 ОМОН выломал дверь в квартиру, где находится резервная студия "Навальный Live". Сотрудников задерживают, всю технику, включая телефон, отнимают. В студии сообщили, что силовики искали у них Любовь Соболь.

13:58 ГУ МВД по Москве распространило информацию о том, что организаторы митинга на проспекте Сахарова якобы уведомили полицию о готовящихся провокациях со стороны Соболь и других участников акции. Кто именно подал такое заявление, не уточняется.

13:56 "ОВД-Инфо" сообщило о первом задержанном в Москве: полицейские увезли в ОВД "Басманный" молодого человека с листовками и в футболке с надписью "Свободу Егору Жукову".

В Петербурге задерживают активистов штаба Навального.

13:50 Полиция ворвалась в Центр сбора подписей на Рождественском бульваре, откуда на митинг собиралась ехать юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

13:45 Независимые кандидаты Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, не допущенные к выборам в Мосгордуму и отбывающие административный арест, "присутствуют" на митинге в виде картонных фигур в полный рост.

13:26 Telegram-канал "Автозак Live" сообщил, что начало московского митинга перенесли на 15:00. Один из организаторов акции Петр Верзилов это опроверг. "Автозак Live" извинился за публикацию непроверенной информации из других Telegram-каналов.

13:26 Журналисты заметили на проспекте Сахарова необычный транспорт силовиков.

13:15 Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, заявленная в качестве ведущей фестиваля Meat&Beat в парке Горького, сообщила в Instagram, что не будет вести мероприятие: "Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной - уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я". Варнава также написала, что в последние два дня ее засыпали оскорблениями и угрозами.

13:13 Пока участники московского митинга только подтягиваются к проспекту Сахарова, в ряде городов России акции солидарности со столицей уже прошли или в самом разгаре.