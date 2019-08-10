Митинг в столице согласован с властями и начнется в 14:00, однако мэрия пригрозила отозвать разрешение, если на акции будут выступать музыканты. Несмотря на угрозу, рэпер Face, группы "Кровосток" и IC3PEAK подтвердили свое участие в концерте.
Протестующих поддержали многие знаменитости: журналисты Юрий Дудь, Леонид Парфенов, Владимир Познер, Артемий Троицкий, рэперы Оксимирон, Noize MC, хип-хоп-исполнитель Loqiemean, актер Максим Виторган, видеоблогер Данила Поперечный. The Bell подсчитал, что на их страницы в интернете подписаны в совокупности более 30 млн человек, за счет чего акция на проспекте Сахарова может стать еще более многочисленной, чем предыдущие. Ее заявленная численность - до 100 тысяч человек.
Как и неделю назад, одновременно с митингом в столице запланировано сразу несколько развлекательных мероприятий-спойлеров: бесплатный музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat в парке Горького, турнир ФСИН по вождению автозаков в Капотне, торжественная церемония развода почетных конных и пеших караулов Президентского полка на ВДНХ (отдельная церемония развода пешего караула начнется в 14:00, одновременно с митингом), спортивные конкурсы в честь Дня физкультурника.
В штабе Алексея Навального, который на странице акции на Сахарова значится ее организатором, анонсировали "прогулку в поддержку честных выборов" после митинга. В Следственном комитете пригрозили за участие в ней "правовыми последствиями вплоть до уголовной ответственности".
"Следственный комитет напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем", - говорится на сайте СК.
Накануне протестной акции анонимный Telegram-канал "Товарищ майор" раскрыл личные данные "сторонников Навального" - около 3000 человек, включая задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, а также независимых кандидатов и журналистов "Радио Свобода", "Медиазоны", "Медузы", "МБХ медиа", портала "Такие дела", The Village и телеканала "Дождь".
Через несколько часов файл с личными данными был удален, но указанные в базе люди успели получить SMS с призывом объединяться в группы для организации постоянных протестов и указанием ссылки на сайт с провокационными советами участникам митингов, например, скрывать лицо (что является поводом для задержания), одеваться в темное и запастись телефоном с "левой сим-картой". Адвокат Николай Фомин объяснил "МБХ медиа", что эти "вредные советы" - провокация, рассчитанная на новые уголовные дела.
По делу об участии в "массовых беспорядках" 27 июля проходят больше десяти человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Сергей Абаничев, Алексей Миняйло, Сергей Фомин, Владислав Барабанов, Даниил Конон, Самариддин Раджабов, Иван Подкопаев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец, Дмитрий Васильев.
15:03 ГУ МВД Москвы оценило число участников митинга на 15:00 в 15 тысяч человек и сообщило о начале их оттока. Корреспонденты "Медузы" свидетельствуют об обратном: люди продолжают подходить. "Белый счетчик" на 14:40 оценил число собравшихся в 28,1 тысячи человек. Baza отмечает, что многие до сих пор не могут пройти на проспект, у входа скопились очереди.
15:02 "ОВД Инфо": в трех городах задержаны 27 человек: 20 в Петербурге, трое в Москве, двое в Ростове-на-Дону.
14:55 Русская служба ВВС показала фотографии с фестиваля Meat&Beat: там грустно и полупусто.
14:33 "Белый счетчик": к 14:00 на митинг в Москве прошли 7,2 тыс. участников. Через рамки пропускают медленно, скопились большие очереди. Люди скандируют: "Пропускай".
14:27 На проспекте Сахарова наблюдаются проблемы с оборудованием. Люди скандируют: "Не глушить сигнал", пишет "МБХ медиа" в Telegram. О проблемах сообщает и The Bell: радиомикрофон работает с помехами, выступающих почти не слышно. Когда микрофон отключается, участники митинга скандируют: "Молодец".
14:04 По данным "Белого счетчика", к 13:30 на проспект Сахарова прошли 3,2 тыс. участников митинга.
14:02 ОМОН выломал дверь в квартиру, где находится резервная студия "Навальный Live". Сотрудников задерживают, всю технику, включая телефон, отнимают. В студии сообщили, что силовики искали у них Любовь Соболь.
13:58 ГУ МВД по Москве распространило информацию о том, что организаторы митинга на проспекте Сахарова якобы уведомили полицию о готовящихся провокациях со стороны Соболь и других участников акции. Кто именно подал такое заявление, не уточняется.
13:56 "ОВД-Инфо" сообщило о первом задержанном в Москве: полицейские увезли в ОВД "Басманный" молодого человека с листовками и в футболке с надписью "Свободу Егору Жукову".
В Петербурге задерживают активистов штаба Навального.
13:50 Полиция ворвалась в Центр сбора подписей на Рождественском бульваре, откуда на митинг собиралась ехать юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.
13:45 Независимые кандидаты Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, не допущенные к выборам в Мосгордуму и отбывающие административный арест, "присутствуют" на митинге в виде картонных фигур в полный рост.
13:26 Telegram-канал "Автозак Live" сообщил, что начало московского митинга перенесли на 15:00. Один из организаторов акции Петр Верзилов это опроверг. "Автозак Live" извинился за публикацию непроверенной информации из других Telegram-каналов.
13:26 Журналисты заметили на проспекте Сахарова необычный транспорт силовиков.
13:15 Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, заявленная в качестве ведущей фестиваля Meat&Beat в парке Горького, сообщила в Instagram, что не будет вести мероприятие: "Для тех, кто засомневался, что делать 10 августа, и моя персона стала этим сомнениям почему-то причиной - уточню, что в эту субботу мероприятие в Парке Горького веду не я". Варнава также написала, что в последние два дня ее засыпали оскорблениями и угрозами.
13:13 Пока участники московского митинга только подтягиваются к проспекту Сахарова, в ряде городов России акции солидарности со столицей уже прошли или в самом разгаре.
Митинг за свободные выборы в Москве и акции солидарности в других городах РФ (20)
10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве...
СК РФ предупредил об ответственности за "мирные прогулки" по Москве (1)
Выйти на согласованный митинг на проспекте Сахарова в...
Эксперты США предполагают взрыв двигателя на ядерной тяге под Архангельском (2)
При взрыве ракеты с жидкостным двигателем, о котором...
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет (14)
У президента России Владимира Путина снизилась...
Названы причины ЧП на ракетном полигоне под Архангельском (22)
По данным "Росатома", в результате происшествия на...
TOP новостей
За границей на курорте можно прожить неделю, в Ниде - только в выходные (33)
Уже давно говорят о том, что отдых за границей обходится...
Дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко: После обыска мама готовит нас морально к тому, что ее могут посадить (30)
История гражданской активистки из России Анастасии...
Времени в обрез: не забудьте использовать накопившийся отпуск
Для многих жителей Литвы весть о том, что...
Историк Каспаравичюс: в Вильнюсе не хватает должной оценки Сметоны позиция Науседы (4)
В Укмергском районе, в Ужугирисском поместье, 10 августа...
Зуокас устроил праздник с демонстрацией содержимого ящиков, Зуокене обратилась в прокуратуру (13)
Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас 9 августа...