На митинг против мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске вышли около трех тысяч человек. Жители города потребовали немедленного закрытия свалки, отставки местных властей и губернатора Андрея Воробьева.

Во время митинга были задержаны пять человек, четверо из них - активисты "Другой России", сообщается в телеграмм-канале организации. Задержанных доставили в ОВД Волоколамска. Накануне был задержан организатор протестных митингов в Волоколамске Артем Любимов. Акция прошла на улице Революционной у здания городской администрации, вход в здание охраняла полиция.

Митингующие держали плакаты "Мы хотим дышать", "Воробьева на вилы" и "Свободу Артему Любимову", речь идет о городском активисте-организаторе акции, задержанном полицией накануне.

Мнения жителей Волоколамска о политических требованиях разделились, некоторые из них держали плакаты "Путин, помоги!", некоторые наоборот - потребовали отставки российского президента. Один из митингующих предложил после акции отправиться автопробегом на Москву.