17:47 Задержан журналист Илья Азар. Общее число задержанных - почти 600 человек.

17:13 Задержан 561 человек - "ОВД Инфо".

17:03 Telegram-канал "За Телеком" опубликовал скан некого документа, согласно которому операторам сотовой связи якобы поступало требование от госорганов по поводу блокировки связи на Тверской, но руководство это требование не согласовало.

16:55 В редакцию телеканала "Дождь", ведущего прямую трансляцию с акции, пришла полиция. Главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избрикомов (ст. 141 УК РФ).

16:55 520 задержанных.

16:54 В Столешниковом переулке протестующие попытались построить баррикады из лавочек и ограждений, полиция быстро их разобрала, передает "Медиазона".

16:45 Задержано 478 человек - "ОВД Инфо".

16:38 У первого задержанного в субботу, дизайнера Константина Коновалова, диагностировали "перелом внутреннего мыщелка большеберцовой кости". Предположительно, ему придется месяц проходить в гипсе.

16:26 На задержанных составляют протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП, сообщает адвокат "Правозащиты Открытки" Анри Цискаришвили из ОВД по району Южное Тушино. Эта часть статьи не арестная, наказание по ней - штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. "Как показывает практика, задержанных на митингах с 5-ой частью отпускают из отделов после составления протоколов, а суд чаще всего давал минимальный штраф", - объяснил защитник.

16:21 Оператору YouTube-канала Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос, он перестал выходить на связь, сообщает Telegram-канал Varlamov News. До этого его взяли в оцепление вместе с другими людьми, но он смог вырваться.

16:18 Полицейские зачистили от протестующих Столешников переулок от мэрии до Дмитровки. Митингующие перекрыли Петровку, около 200 человек пошли на Трубную площадь. В предшествующую неделю там регулярно проходили стихийные акции за допуск независимых кандидатов к выборам.

16:16 Задержано 435 человек - "ОВД Инфо".

16:05 Задержан муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас. Он рассказал, что его били, пытались душить и отобрать телефон.

16:01 В Столешниковом переулке полиция действует очень жестко, полиция бьет людей дубинками, муниципальному депутату района Хамовники Александре Парушиной разбили голову, ее увезли на скорой. Местный священник пропускает людей из Столешникова через церковь. Участника "Открытой России", депутата из подмосковного Наро-Фоминска Алексея Дуленкова повалили на землю и били ногами, но не задержали.

В Столешниковом кто-то применил взрывпакет или дымовую шашку. ТАСС утверждает, что это были протестующие. Похожий инцидент произошел 15 июля на Трубной площади на митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Тогда выяснилос, что шашку бросил Антон Бузаев - руководитель благотворительного фонда "Антошка", занимающегося патриотическим воспитанием подростков.

16:00 ГУ МВД по Москве оценивает число участников митинга в центре столицы в 3500 человек, "из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции".

15:42 Задержано 352 человека - "ОВД Инфо".

15:30 "Медиазона" сообщает о жестких столкновениях в Столешниковом переулке. Журналистку РБК Елену Шевелеву, одетую в жилет "Пресса" и имеющую аккредитацию от МВД, грубо вытолкнули из-за оцепления, ее ударил сотрудник полиции. В силовиков кидаются различными предметами

15:22 Фотограф "Известий" сообщил, что его ударили электрошокером, передает "Сноб".

15:20 По официальным данным ГУ МВД по Москве, "за нарушения общественного порядка" задержано 295 человек. "Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы", - говорится в сообщении. Напомним, полиция еще перед началом акции задерживала всех подряд, включая случайных прохожих, гуляющих, пенсионеров.

15:18 Число задержанных увеличилось до 317 человек.

15:05 Первому задержанному на Тверской, дизайнеру Константину Коновалову, отказывают в медицинской помощи. Полицейские повредили ему ногу и сломали AirPods. Как сообщает "Апология протеста", прибывшие врачи потребовали от полицейских отвести Коновалова на рентген, но те не разрешили. Мужчине сделали укол обезболивающего, но его действие уже прошло. Полиция отказывается повторно вызывать врача.

14:55 Общее число задержанных составляет 264 человека - "ОВД Инфо".

14:51 Задержан Александр Соловьев - один из независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации.

14:42 Муниципальный депутат Филевского парка Вадим Коровин, у которого ранее прошли обыски, сообщил информацию о своем задержании. Его везут в ОВД Раменки. Ранее он писал в Twitter, что его автомобиль внесли в ориентировку, "аж движение перекрывали". Он также узнал, что находится в "оперативном розыске".

14:42 Ни к кому из задержанных не пускают адвокатов, сообщает "Апология протеста". "Похоже на центральное указание", - пишет канал.

14:39 Люди начали прорываться на Тверскую через Малый Гнездниковский переулок, передает корреспондент "МБХ медиа".

14:38 211 задержанных - "ОВД Инфо".

14:32 На "Пушкинской" сотрудники Росгвардии начали надевать шлемы и применили дубинки, передает корреспондент "Медузы". Корреспонденты "Медиазоны" сообщают, что напротив ресторана "Армения" протестующие снесли ограждения, полиция применяет дубинки.

14:27 Полиция зачистила территорию перед мэрией Москвы, протестующих оттеснили в соседние переулки и ниже по Тверской улице.

14:24 "ОВД-Инфо": 169 задержанных. Аvtozak LIVE: более 240 задержанных.

14:17 "Новая газета" сообщает о жестких задержаниях в Леонтьевском переулке, в ОМОН кидали пластиковые бутылки. На углу Тверского бульвара часть людей прорвались через ограждение и полицию, но ненадолго.

14:10 "ОВД Инфо" уточнило данные о задержанных: 140 человек.

14:04 По данным "ОВД-Инфо", до начала митинга у здания мэрии задержали 89 человек.

13:59 У Брюсова переулка ОМОН и полиция взяли людей в кольцо.

13:55 Полиция запрещает работать журналистам, применяют силу, пишет Znak.com. Собравшиеся на Тверской скандируют: "Допускай!", "Позор", "Мусора - позор России".

13:49 Любовь Соболь задержали по пути к мэрии.

13:42 Площадку около мэрии расчистили и закрыли проходы, сообщает корреспондент "Новой газеты".

13:39 80 задержанных. Сотрудники полиции выдавливают всех, в том числе журналистов, с Тверской улицы от мэрии Москвы в сторону Пушкинской площади. Со стороны Пушкинской площади проход в сторону мэрии полностью перекрыт, полицейские идут в два ряда, передают "Открытые медиа".

13:36 "МБХ" оценивает число задержанных минимум в 70 человек. Ближе к официальному началу акции у мэрии полиция в шлемах и с дубинками начала перекрывать сторону дороги у мэрии и теснить людей живым щитом.

13:36 На Тверской задержали двух пенсионерок, пишет "Новая газета". Они предъявили пенсионные документы, но это не возымело действия. Плачущих женщин отправили в автозак. Также задержан мужчина, державший в руках как плакат два конверта с надписями "пират" и "мармелад" ("Пират мармелад - название магазина сладостей).

13:29 Задержаны уже как минимум 52 человека - "МБХ медиа".

13:28 Корреспондент "Комсомольской правды" Роман Голованов задержан при выполнении редакционного задания, несмотря на предъявление удостоверения.

13:26 Корреспондент Znak.com услышал инструкции полицейским по рации: "Если это пресса, то пресса, а если дебилы с телефонами, то пинайте их отсюда".

13:22 У мэрии на время пропал мобильный интернет, передает корреспондент "Дождя". О перебоях также сообщают журналисты "Новой газеты", "Медузы" и "Сноба".

13:19 Уже около 40 задержанных.

13:14 Число задержанных выросло до 31 человека. У журналистов тщательно проверяют пресс-карты и редакционные задания. "ОВД-Инфо" пишет, что в основном задерживают прохожих, которые не отказываются показывать свои документы или просто гуляют. Очевидцы сообщают, что полицейские эвакуируют кафе вблизи Тверской улицы.

13:14 "Открытые медиа": "Силовики просят не скапливаться и не мешать проходу граждан - и при этом сами делают именно это, их тут в разы больше, чем обычных людей".

13:04 По данным "МБХ медиа", у мэрии уже задержан 21 человек.

12:47 Издание Baza пишет, что руководителям всех отделов полиции Москвы разослали список независимых кандидатов, которых нужно задерживать в первую очередь. Помимо уже задержанных Гудкова, Галяминой, Жданова, Яшина в нем значатся Анастасия Брюханова, Кирилл Гончаров, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас.

12:36 Задержана Юлия Галямина. После обысков в штабе и дома она ночевала у друзей.

12:26 Дмитрия Гудкова задержали. "Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево", - сообщил он в Telegram. Его супруга Валерия, которая ехала следом на другой машине, сообщает, что ее тормозят "на каждом километре" по дороге в ОВД Коптево: "по нашей машине объявлен план "Перехват".

12:29 На станции метро "Новослободская" полиция выборочно переписывает паспортные данные у людей и заставляет подписать предупреждение об ответственности за участие в несанкционированном митинге, сообщил "МБХ медиа" член Либертарианской парии Александр Фритцлер.

12:24 На выходе из метро на Пушкинской площади сотрудники полиции выборочно проверяют вещи, передает корреспондент "Открытых медиа". Идти в сторону мэрии не запрещают, но вниз к Манежной площади можно пройти только через рамки металлоискателей. Тротуары отгорожены от мостовой металлическими оградами, вдоль Тверской стоят полицейские.

12:18 Задержанный Константин Коновалов сообщил из автозака, что полиция задерживает случайных людей. Подтверждения этому публикуют и другие очевидцы.

12:17 Полицейские на Тверской объявляют, что улица закрыта, и просят разойтись. Корреспондентка "Медиазоны" передает, что пройти по Тверской можно.

12:05 Возле мэрии Москвы задержали еще пятерых человек - Дениса Карташова, Александра Суворова, Дарью Корнилову, Ивана Чистакова и Дмитрия Кочергина. По словам последнего, он приехал на митинг из Сочи, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Он катался на скейте у мэрии и фотографировал автозаки, в этот момент его без объяснения причин задержали.

11:51 Полиция потребовала закрыть магазин одежды Calzedonia на Тверской, дом 6 "в целях безопасности", сообщил "МБХ медиа" супруг администратора магазина. По его словам, никаких документов сотрудникам не показывали.

11:49 Задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

11:37 Первое задержание. Во время ежедневной пробежки задержан дизайнер Константин Коновалов. По его словам, он пробегал мимо мэрии Москвы и остановился, чтобы сфотографировать автозаки. Полицейские начали его прогонять. Коновалов продолжил пробежку, но через квартал его встретили другие полицейские, которые решили, что он убегает от их коллег. При задержании Коновалова повалили на асфальт, он повредил ногу и почти не может ходить, передает "ОВД-Инфо".