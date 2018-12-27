Минздрав РФ предложил прекратить продавать табак в России после 2050 года

Целью концепции является постепенное снижение табакокурения к 2050 году, а затем, возможно, поэтапный вывод табачной продукции из оборота. Такое предложение содержится в новой концепции Минздрава против табакокурения до 2030 года. У РБК есть копия документа, представитель Минздрава подтвердил его подлинность. В Минфине в ответ на запрос РБК сообщили, что пока не получали концепцию Минздрава. Минпромторг проект концепции получил, "позиция формируется".

В 2016 году курящими были 30,9% россиян, или более 40 млн человек, по подсчетам Минздрава (более поздних данных нет). К 2040–2050-м годам их останется только 5%, рассчитывает министерство. Ближайшая цель Минздрава (до 2025 года) — снизить долю курящего населения на 5 процентных пунктов, до 25%, согласно концепции.

Дым противоречий

Это не первая попытка Минздрава разработать концепцию, направленную на сокращение потребления табака. Концепция на 2017–2022 годы содержала множество жестких требований: запретить продажу табачной продукции гражданам, родившимся после 2015 года; запретить курение в коммунальных квартирах, у входов в торговые центры, на остановках общественного транспорта, в подземных и наземных пешеходных переходах, в личном транспорте, если в нем находятся дети. Также предлагалось ввести удлиненный рабочий день для курящих работников, а табачные компании обложить экологическим налогом. Этот вариант концепции раскритиковали несколько министерств, и в итоге она не была принята.

Что предлагает Минздрав

По мнению Минздрава, сейчас табачные компании приносят бюджету меньше, чем могли бы сэкономить для него потенциально здоровые люди. Упущенная выгода в производстве в ВВП составляет около 2%, подсчитали аналитики министерства.

Одна из мер, предложенных Минздравом, — "предотвращение распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе тех, которые потребляются путем нагревания табака". Сейчас на российском рынке есть два таких продукта: это IQOS, который производит Philip Morris International, и glo производителя British American Tobacco. Это спорное предложение, отметил директор по корпоративным и юридическим вопросам "Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия" Георгий Соустин, поскольку у новых продуктов потенциально меньше риск для здоровья, а потребитель в условиях табачных запретов об этом даже не узнает. При этом в ряде стран действует законодательство, которое поощряет переход курильщиков на новые продукты.

Еще одно важное новшество, предлагаемое в каждой версии концепции Минздрава, — это увеличение адвалорной и специфической ставки акциза до среднего уровня в странах Евросоюза. Чтобы ввести в России такую акцизную ставку, доходы россиян также должны быть на уровне Евросоюза, сказал Соустин. Пока же России, наоборот, требуется гармонизация акцизов со странами ЕАЭС для сокращения доли нелегального рынка, напомнил он.

Среди прочего Минздрав предлагает ввести требования к цвету и размеру сигаретной пачки. Введение обезличенной упаковки в Австралии и Великобритании не дало желаемого результата, отметил Соустин. По его словам, обезличенная упаковка только упрощает жизнь нелегальным производителям.

Государству также необходимо принять меры для предотвращения продажи нелегальных табачных изделий, отметили в Минздраве. Доля такой продукции на рынке, по данным аналитического агентства Nielsen, возросла с 4,5% в 2017 году до 8,4% по итогам третьего квартала 2018 года. ​За последние четыре года нелегальный рынок увеличился в семь раз, из-за чего государство только в 2018 году недополучит около 50 млрд руб. акцизных платежей, рассказывал ранее вице-президент "JTI Россия" по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.

Минздрав не обсуждал документ с представителями отрасли, отметила директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco Яна Гуськова: более того, в компании обновленную версию концепции не читали.

Несмотря на то что новый документ идейно очень похож на предыдущий, Минздрав не обсуждал его с индустрией, подтвердил РБК Георгий Соустин. Представители Philip Morris International и Japan Tobacco International не стали комментировать концепцию.