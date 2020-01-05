Поправки должны быть представлены кабмину в самом конце года - в декабре, а в Госдуму, согласно плану, - в феврале 2021 года. Никакой конкретики по поводу корректировки брачного возраста в документе нет. По мнению опрошенных "Российской газетой" экспертов, вряд ли речь идет о повышении, скорее, о дело в едином подходе к установлению обстоятельств, при которых несовершеннолетние могут вступать в брак.
Сейчас во многих российских регионах разрешено жениться с 16-летнего возраста при наличии уважительных причин. На федеральном уровне такой список не установлен. В некоторых регионах основания для раннего брака прописаны четко, в других - абстрактно. Чаще всего разрешения на ранний брак даются в случае беременности невесты, угрозы жизни одной из сторон, рождение ребенка, призыв жениха в армию.
В 2015 году большой резонанс получила свадьба 57-летнего чеченского силовика Нажуда Гучигова на 17-летней девушке, ставшей его второй женой. Гучигов получил разрешение на брак лично от главы Чечни Рамзана Кадырова, поощряющего многоженство и пытающегося легализовать его.
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