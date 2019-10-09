"9 октября на основании федерального закона "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией" включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, - подтвердили в Минюсте. - Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью".
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