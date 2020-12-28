В дополненный перечень также вошли петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая. Минюст впервые включил физических лиц в список СМИ-"иноагентов".
Российский парламент несколькими днями ранее одобрил закон, позволяющий признавать "иностранными агентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан.
Пономарев не исключает, что будет защищать свои права вместе с остальными людьми из перечня Минюста. "Я немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ. Я только пишу иногда. Там еще четыре человека, надеюсь, познакомимся, будем создавать объединение физлиц-"иноагентов". Первое, что приходит в голову - защищать свои права коллективно", - приводит "Интерфакс" слова правозащитника.
Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"
Основанное Пономаревым движение "За права человека" было ликвидировано по решению Верховного суда РФ в ноябре 2019 года. Оно действовало 22 года и дважды входило в реестр "иностранных агентов". Сам правозащитник после ликвидации движения учредил гражданскую коалицию.
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