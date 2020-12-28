aA
Министерство юстиции России в понедельник, 28 декабря, внесло основателя движения "За права человека" Льва Пономарева в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции "иностранного агента".
Levas Ponomariovas (centre)
Levas Ponomariovas (centre)
© RIA / Scanpix

В дополненный перечень также вошли петербургская художница и активистка Дарья Апахончич, главный редактор издания "Псковская губерния" Денис Камалягин, корреспондент интернет-издания "7х7" Сергей Маркелов и журналистка "Радио Свобода" Людмила Савицкая. Минюст впервые включил физических лиц в список СМИ-"иноагентов".

Российский парламент несколькими днями ранее одобрил закон, позволяющий признавать "иностранными агентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан.

Статьи по теме:
Минюст РФ требует ликвидировать движение Льва Пономарева "За права человека"
В московском ВУЗе начали искать "проамериканские группы влияния". За проверку взялась прокуратура  (38)

Пономарев не исключает, что будет защищать свои права вместе с остальными людьми из перечня Минюста. "Я немного удивлен, что попал в список, остальные все-таки вроде имеют отношение к СМИ. Я только пишу иногда. Там еще четыре человека, надеюсь, познакомимся, будем создавать объединение физлиц-"иноагентов". Первое, что приходит в голову - защищать свои права коллективно", - приводит "Интерфакс" слова правозащитника.

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"
Основанное Пономаревым движение "За права человека" было ликвидировано по решению Верховного суда РФ в ноябре 2019 года. Оно действовало 22 года и дважды входило в реестр "иностранных агентов". Сам правозащитник после ликвидации движения учредил гражданскую коалицию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Российский эколог: реакторы "Росатома" и АЭС в Беларуси - это вопрос суверенитета стран Балтии (88)

Лидерам стран Балтии стоит подумать о том, насколько им...

TOP новостей

Глава полиции: придется решать проблему собрания людей в общественных местах (108)

За долгие выходные в Литве полиция развернула назад...

Министр транспорта Литвы: авиасообщение с Великобританией должно возобновиться с 1 января (30)

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис сказал, что...

В декабре в Литве зафиксирован рост смертности от коронавируса (8)

В декабре в Литве зафиксирован беспрецедентный рост...

Экономист предлагает менять систему: дольше платить пособие по безработице, на поиски работы платить по 257 евро (18)

Экономист Ромас Лазутка сказал, что в Литве должны...

Правительство Литвы обсуждает меры помощи работникам санатория Belorus (34)

Представители правительства Литвы заявили, что...